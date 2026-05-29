美債殖利率回跌 新興美元債、邊境債反彈力道強

美伊談判露曙光，國際油價自高檔回跌至每桶100美元以下，通膨擔憂緩解，美債殖利率也走低，帶動債市反彈，除利率敏感度較高的投資級公司債，新興美元主權債與邊境市場債近一週反彈幅度也名列前茅。野村投信表示，新興市場國家財政品質改善，近年來主權債信評調升的數量比調降的多，對於擔憂成熟國家債務持續膨脹的投資人而言，可以增持新興美元主權債與邊境市場債。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，雖然美伊仍持續進行協商，但市場信心轉為正向，國際油價大幅回落，近一周跌幅達一成，美國10年期公債殖利率也已跌至4.5%以下，激勵債券市場反彈。

根據Bloomberg統計，新興美元主權債與邊境市場債近一周反彈約1%，近一年漲幅分別為12%與22.6%，表現是各類債券中的佼佼者。雖然美伊戰事衝擊投資人對於新興市場的信心，造成3月份新興債市面臨資金流出，但隨著美伊展開和談，資金迅速回流新興債與邊境債，今年以來，新興市場債資金共流入24億美元。

樓克望指出，美國財政赤字持續膨脹，目前美債規模已高於GDP，引起市場擔憂，希望降低美債殖利率波動的影響；新興美元主權債的到期殖利率超過7%，邊境市場債更高，到期殖利率為9.2%，對於希望有較高債息、又想降低美債部位的投資人來說，非常具有吸引力。

目前市場正面看待美伊和談結果，但油價恐難在短期內回到美伊開戰前的水準，對於通膨的影響程度需要持續觀察，而新興國家天然資源豐富、地理分布廣泛、經濟結構差異甚大，既包含能源進口國，也涵蓋能源與各類原物料出口國。在此情形下，主動式投資可以依據市況動態調整個別國家與債種的優勢，有望發揮更好的投資效益。

即便近期美股上漲、風險情緒改善，新興市場信用利差的波動相對有限。此外，雖然利率可能上升且短線波動風險增加，新興市場的融資活動卻顯著回溫，近期多個國家成功重返國際資本市場，顯示投資人對收益率的需求仍然強勁。以中長期的角度來看，新興債市與邊境債市仍具投資價值。