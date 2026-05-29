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台灣深化國際資本鏈結 重點機構聯手挺進倫敦ICMA年會

中央社／ 倫敦28日專電

國際資本市場協會（ICMA）27至29日在倫敦舉行年會，台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心攜手金管會駐倫敦代表辦事處，首次聯合在會場設攤、推廣台灣發展亞洲資產管理中心的野心，ICMA執行長巴斯可也至攤位致意。

台灣股市屢有亮眼表現，已具備晉級全球前5大市場的實力。集保結算所和櫃買中心今年特別共組10人高階訪英代表團出席ICMA年會，在倫敦與國際重量級金融機構交流，並首次合作設攤，推進台灣征戰國際資本市場，重點宣傳台灣的永續債券與永續票券服務。

會員涵蓋全球約70個金融市場的ICMA是國際資本市場指標組織，對全球金融活動的標準規範制定深具影響力，其頒布的綠色債券原則（GBP）、社會責任債券原則（SBP）、永續發展債券指引（SBG）等，有高達98%的國際採用率。

據ICMA估計，今年的ICMA年會暨會員大會吸引超過60個國家，約1300位金融、法律等相關領域專業人士出席。

ICMA的全球總部位於蘇黎世，每年在世界不同城市舉行年會，今年在ICMA的歐洲區域中心所在地倫敦盛大登場，台灣隊的陣容也較以往有所提升。

來自台灣的代表團成員包括櫃買中心總經理陳麗卿、經理黃仁宏，以及集保結算所總經理陳德鄉、董事郭昭良。主管機關金管會駐倫敦代表辦事處主任廖英傑也出席。

櫃買中心和集保結算所分別在2021年和2025年成為ICMA會員，昨天共同參加ICMA年度會員大會。

今天正式開始的ICMA年會重點議題包含金融科技、人工智慧、數位貨幣、資產代幣化、地緣政治風險與機遇、法規制度、永續金融、附買回（repo）市場、跨境資本以及固定收益市場。

集保結算所表示，近年集保結算所持續推動市場基礎設施數位化、跨境服務及永續金融，並積極參與國際組織和活動，以即時掌握國際資本市場前瞻趨勢，未來將持續推動台灣市場與國際接軌、全方位強化台灣資本市場的國際競爭力。

櫃買中心則指出，在倫敦期間不僅是推廣台灣債券市場，更與巴斯可（Bryan Pascoe）領導的團隊會談，邀請巴斯可出席訂11月於台北舉行的「台灣週」活動，以強化台灣與國際債券市場的合作。

此外，櫃買中心規劃在倫敦與歐洲前5大銀行英國巴克萊銀行（Barclays）及其他金融機構會談，以促進更多國際發行人赴台灣掛牌、鼓勵海內外發行人積極利用台灣債券市場籌措中長期資金。

金管會2024年9月提出發展台灣成為亞洲資產管理中心的願景，聚焦「留財與引資並重」、「投資台灣支持產業發展」2大方向，去年起在台舉辦「台灣週」年度國際推廣活動，此次在ICMA倫敦年會也宣介亞洲資產管理中心相關策略與計畫，實例包括去年7月揭牌的高雄資產管理專區、去年10月啟動的亞洲創新籌資平台，以及逐步落實的金融商品多元化和市場法規鬆綁。

據櫃買中心統計，台灣的債券市場已有來自33個國家、超過570名發行人參與，流通餘額達5700億美元。

駐英國代表姚金祥今天造訪台灣在ICMA年會的攤位，曾與巴斯可就雙邊合作和台灣資本市場國際化交換意見。

倫敦 櫃買中心 資本市場

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