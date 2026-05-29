台幣角色轉變 升值壓力增 成為利差交易目標貨幣

彭博資訊指出，隨著台灣會計規則改變、降低保險業者從事外幣債券避險的意願，加上台灣利率走高，新台幣正逐漸從利差交易的融資貨幣，轉變為目標貨幣，強化新台幣的升值壓力。

不過，彭博分析師提醒，這波新台幣升勢也正面臨考驗，因為全球公債殖利率強漲將對人工智慧（AI）類股造成壓力，可能加劇股市資金外流。

新台幣兌美元走勢

在之前，由於新台幣的隱含收益率（implied yields）都是負值、波動也低，新台幣一直都是利差交易的融資貨幣，但這個趨勢在去年底轉變，台灣利率在伊朗戰爭開打前便已因為通膨而走高。

而且，台灣政府調整會計準則，允許壽險業者把持有外幣債券的外匯損益，分攤到外債的到期期間內，而非立即認列，觸發業者透過無本金交割遠期外匯（NDF）減少避險部位。 這項調整導致NDF市場的傳統避險盤大減，推高了NDF所反映的新台幣隱含收益率。

彭博分析師指出，從2025年底以來的新台幣隱含收益率跳升之勢，應該會持續下去，除非壽險業者恢復對美元債券進行避險，但若美元近期未遽貶，壽險業者重啟避險的可能性不高。這種因市場結構改變而維持在高檔的隱含收益率，將成為新台幣具備利差交易目標貨幣特性的核心關鍵。

彭博資訊指出，台灣擁有高經濟成長、低債務、以及超龐大的經常帳順差，這些因素加上匯率波動低，都讓新台幣的吸引力迅速提高。

過去，市場定期賣出美元兌新台幣NDF，尤其是被當作即期匯率替代工具的1個月期NDF，向來都會推升新台幣。

由於美伊談判陷入膠著，影響市場信心，台股28日開高走低，加上外資賣超台股，使整日盤整的台幣終場小幅收貶；近兩日台幣呈狹幅盤整，28日不脫前一個交易日的格局。據兩位外匯交易員表示，28日上午外資偏向匯入，使台幣偏升，不過進口商、壽險與散戶等美元買盤也跟著湧現，使得整體升幅有限，午後外資轉為匯出，但盤中也有出口商少量賣出美元，使得台幣波動受限。

另據彭博資訊彙整的數據顯示，台灣企業今年來籌得145億美元，創新高，幾乎比去年同期的75億美元多出近一倍，隨著更多交易案即將敲定，預料籌資規模將進一步走高，反映業者正競相籌措資金，以因應AI運算資源激增的需求。