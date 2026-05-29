中信銀助菲國棒球發展

中信金控（2891）旗下中國信託銀行長期深耕台灣五級棒球發展，身為國內首家支持五級棒球的企業，持續透過實際行動投入體育公益。為進一步拓展亞洲棒球運動發展，中國信託銀行宣布捐贈價值2萬5,000美元等值棒球裝備與球具予菲律賓棒球協會（PABA），協助推動菲律賓基層棒球培育。

捐贈儀式由中國信託銀行菲律賓子行財務長Andrew Falcon代表出席，將象徵性支票及棒球器材致贈予菲律賓棒球協會會長Rodolfo Tingzon Jr.；亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒也到場見證，展現各界對亞洲棒球發展的重視與支持。

中國信託銀行表示，希望透過跨國合作，為亞洲棒球運動注入更多成長動能。此次捐贈不僅提供基層球隊所需資源，也盼能協助菲律賓建立更完善的棒球培訓環境，讓更多年輕選手擁有接觸與投入棒球運動的機會。

菲律賓體育委員會亦承諾加碼捐贈2萬5,000美元等值的棒球裝備與球具，攜手推進菲國棒球基礎建設與人才培育。雙方合計5萬美元的資源挹注，可望進一步強化菲律賓基層棒球發展能量，為當地棒球運動成長奠定基礎。

中國信託銀行為臺灣最國際化的銀行，於14個國家及地區設有超過370處海內外據點，海外布局以大中華、日本、北美及東南亞為重心，設有日本東京之星子行、美國子行、加拿大子行、泰國子行Land and House Bank Public Company Limited、菲律賓子行及印尼子行，除了深耕在地客戶，亦提供完善的國際跨境金融服務。

中國信託近年力挺台灣棒球走向國際，包括贊助北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊來台賽事交流，邀請日本甲子園隊伍來台與台灣高中棒球隊比賽切磋球技，本次跨海贊助菲律賓棒球協會球棒、手套、棒球等相關球具，協助推展當地基層棒球，提升亞洲棒球水準。

適逢BFA本周於菲律賓馬尼拉召開執行委員會議，菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.親自出席，由中國信託銀行菲律賓子行財務長Andrew Falcon以象徵性的支票和球具致予菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.，BFA會長辜仲諒在場見證。

辜仲諒近年來積極推展棒球外交，去年10月安排泰國棒球國家代表隊來台移訓，同月亦連任世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長，持續扮演亞洲棒球領頭羊角色，近期更帶領亞洲各國棒協代表至菲律賓開會，凝聚BFA發展共識，持續為亞洲棒球開創新局。