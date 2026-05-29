南山壽35億買高雄商辦

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

南山人壽昨（28）日重大訊息公告以35.5億元向義享樂國際股份有限公司購置義享帝國商辦大樓，南山表示，該大樓將作為高雄分公司、通訊處辦公室及教育訓練教室使用。

由於該案為預售屋案件，後續面積找補完成後將更新交易總金額。義享帝國商辦大樓為地上28層、地下六層鋼骨構造之商場、影城、辦公等複合式商業大樓，預計於2026年第3季取得使用執照。

義享帝國商辦大樓位於高雄市鼓山區凹子底地區周邊，北銜高鐵左營站、南接高雄火車站、西鄰美術館特區，地理位置優越，區域內博愛路為高雄市重要之南北向主要幹道之一，往北可連接國道10號，往南可直達南高雄核心地區，此外，距離捷運紅線凹子底站僅約500公尺、距離輕軌愛河之心站約450公尺，步行約5分鐘可及，整體區域交通網絡完整便捷。

南山人壽看準凹子底地區周邊除現有之百貨公司、大型量販賣場、國際級酒店聚集外，另有四棟興建中之全新商辦大樓，區域商業發展動能看好，隨著各項商業設施逐步建設完成，未來可望成為高雄市重要之商業發展核心之一，因此提前出手布局。

南山人壽近年積極在全台購置不動產，去年也以9.6億元向台隆塑膠工業公司購置位於彰化縣員林市的土地，面積約1,395坪，同步作為彰化地區分公司及通訊處自用大樓及部分投資使用。

商辦 高雄 南山人壽

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