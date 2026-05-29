全齡金融成為金管會新政策主軸。金管會昨（28）日公布最新普惠金融指標，首度納入「全齡金融」觀察架構，新增TISA、安養信託、以房養老、與長照險四大指標，代表金融政策正從過去強調「人人可取得金融服務」，進一步走向「陪伴人生各階段」。

金管會主委彭金隆近期提出「全齡金融」概念，強調金融服務不能只集中在15至65歲族群，而是要涵蓋人生不同階段需求，從青年資產累積、中年責任配置，到高齡照護與退休支持，建立「全生命週期金融支持」。

此次新增四大指標，也被視為全齡金融的具體化。其中，TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）2025年底開戶數已達7萬686戶，目的是透過制度化投資，建立中長期理財與資產累積能力，提升國民財務韌性。

「以房養老」方面，2025年底銀行核貸已達1萬340件、核貸額度605億元，可讓高齡屋主把房產轉化為退休與醫療現金流，反映住宅資產正成為高齡社會的重要財務緩衝。

至於長照險，2025年底有效契約件數已達125.5萬件。劉秀玲說，高覆蓋率代表民眾對長照風險已有更高保障意識，也有助分攤家庭照護成本、減輕公共財政壓力。