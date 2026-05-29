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壽險業抗匯損能力 直逼28元關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會昨（28）日公布統計，4月底外價金加計特別盈餘公積達9,698億元，可吸收新台幣升值3.5元；以4月底收盤價31.65元換算，即便台幣升到28.15元，整體壽險業仍具備承壓空間。

這筆約9,698億元的「防禦匯損水庫」，是觀察壽險業抗匯損關鍵指標。以4月底壽險業海外淨曝險8兆7,024億元估算，準備金規模約可吸收11.1%、約3.5元的台幣升幅，對應整體匯率波動的緩衝能力。

保險局副局長陳清源指出，「可抵3.5元」是建立在極端情境，也就是8.6兆元海外資產瞬間全數匯回。4月底壽險業避險比率為44.31%，但若納入外價金與特別盈餘公積，在全數匯回情境下，實質避險比率拉高到55.41%。

4月底整體壽險業外價金餘額是6,801億元，月增587億元或9.4%，特別盈餘公積是2,897億元，合計9,698億元。

匯率 壽險業 金管會

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