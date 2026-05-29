聽新聞
0:00 / 0:00

大鬆綁！壽險金控資本減壓 有助穩定配息能力

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

為避免2026年壽險接軌TIS（新一代清償能力制度）衝擊母金控資本，金管會昨（28）日宣布鬆綁，今年半年報起，八家壽險型金控計算資本適足率時，可跟著子壽險採15年過渡措施，將資本壓力「分年慢慢還」，有助穩定適足率、配息能力；另11家保險型金控申報期限也同步延後一個月。

依現行規定，金控資本適足率（CAR）法定要求是100%，是金管會看母金控財務健全性指標之一，也牽動金控投資與股利政策。一般而言，CAR愈高，代表資本愈厚實，未來配息彈性通常會較高。

壽險金控資本鬆綁
壽險金控資本鬆綁

為因應壽險業2026年起接軌新一代清償能力制度，金管會昨日宣布修正「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」，讓母金控計算CAR時，可同步反映保險子公司適用的選擇性過渡措施，今年半年報就可適用。

此次修法有兩大重點。一，11家保險型金控可延後一個月申報CAR。二，八家擁有子壽險的金控，可適用壽險業15年過渡措施，降低接軌初期衝擊。

金管會指出，TIS制度比現行RBC複雜許多，因此給業者初期彈性。原本金控須在8月底前申報6月底半年報CAR，但今年11家保險型金控，包括九家有子壽險、二家有子產險者，可延後至9月底申報，等於多出一個月緩衝期。

其次，金控CAR計算可適用壽險子公司的15年過渡措施。過去金控旗下銀行、票券與保險子公司發行的資本性質債券（如次順位債券），僅能一半計入母金控CAR。

未來若子壽險已申請15年過渡措施，母金控也可同步適用。

換言之，本來只能打五折、計入的母金控自有資本，2026年首年可全數計入，之後再於15年間逐年遞減、慢慢扣回。

例如子壽險公司發行150億元次順位債，過去母金控CAR只能認列75億元，2026年半年報就可一次認列150億元，之後每年再扣回5億元，15年後回到原本75億元水準。

金融圈認為，此舉等同替壽險型金控增加資本緩衝墊。可避免TIS接軌初期，CAR因制度轉換突然下滑。也有助穩定市場對金控財務體質的信心。

市場解讀，金管會此次修法，核心目的是降低母金控在子壽險TIS上路初期的資本波動。避免壽險型金控因制度改變，影響增資與股利規劃。隨今年半年報起適用，CAR變化也將成為觀察母金控財務健全性的重要指標。

金管會 壓力 金控

延伸閱讀

油價推升聯準會升息機率 富邦、國泰金法說 市場聚焦五議題

加碼不加價！ 金管會：強制車險7月起身故理賠300萬元

壽險抗匯損直逼28元關卡！近9,700億元準備金 可扛台幣升值3.5元

兆豐金談合併 三個優先 張傳章：不為排名而併購

相關新聞

公股銀綠色融資逼近2兆 ESG倡議平台邁進第三階段

財政部推動公股金融事業ESG倡議平台邁入第三階段，透過金融支持企業強化供應鏈減碳與永續治理外，公股銀行對綠電與再生能源產業的資金挹注規模也持續擴大。根據財政部國庫署統計，截至今年4月底，公股銀行對綠電及再生能源產業放款餘額已達1兆9,845億元，逼近2兆元大關，年成長7.2%。

華南金獲利三箭頭發威 法說會揭示併購三原則

華南金昨（28）日法說會公布，前四月稅後純益111.1億元，突破百億元大關更寫史上同期新高，年增六成；其中華南銀高資產財管總管理資產（AUM）年增1.3倍、海外市場獲利也年增95%，加上證券獲利暴衝7.3倍，獲利「三箭頭」同步發威。華南金總經理蕭玉美並揭示併購將按三大原則辦理。

中信銀助菲國棒球發展

中信金控旗下中國信託銀行長期深耕台灣五級棒球發展，身為國內首家支持五級棒球的企業，持續透過實際行動投入體育公益。為進一步拓展亞洲棒球運動發展，中國信託銀行宣布捐贈價值2萬5,000美元等值棒球裝備與球具予菲律賓棒球協會（PABA），協助推動菲律賓基層棒球培育。

全齡金融 架構浮現

全齡金融成為金管會新政策主軸。金管會昨（28）日公布最新普惠金融指標，首度納入「全齡金融」觀察架構，新增TISA、安養信託、以房養老、與長照險四大指標，代表金融政策正從過去強調「人人可取得金融服務」，進一步走向「陪伴人生各階段」。

南山壽35億買高雄商辦

南山人壽昨（28）日重大訊息公告以35.5億元向義享樂國際股份有限公司購置義享帝國商辦大樓，南山表示，該大樓將作為高雄分公司、通訊處辦公室及教育訓練教室使用。

虛擬幣納入阻詐體系

虛擬幣正式納入金融阻詐體系。金管會昨（28）日預告《打詐條例》授權子法，建立銀行與VASP（虛擬資產服務商）跨業照會機制，未來可即時追查異常帳戶與幣流，讓詐騙資金不再「進幣圈就斷線」，預計7月21日上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。