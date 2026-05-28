民營整併壓境 華南金首談併購三原則

近來金融業整併潮升溫，華南金（2880）總經理蕭玉美28日表示，對外部潛在併購策略是採「開放、務實、全方位」態度，只要有助提升長期競爭力、綜效、獲利與股東價值，都會審慎評估，也讓市場再度關注公股投信「四合一」整併進度。

蕭玉美指出，近來民營金融機構整併案持續推進，市場版圖可能重整，華南金對各類整併機會均保持開放態度。

不過，現階段仍以「內部成長」為優先，包括深化基金、外匯、財富管理等核心業務，同時強化集團共銷與數位轉型。

至於外界關注的外部併購策略，她則首度提出三大原則。首先是「獲利多元化」，整併對象必須能提升集團獲利來源與互補綜效；

第二是「明確評估」，包括經營規模、業務方向、自身實力與市場競爭力；

第三則是「合意整併」，強調須兼顧股東、客戶與員工權益，尤其員工安置更是重要考量。

華南金此談話，被市場視為公股金控已開始正面看待市場重整與規模競爭壓力。尤其在民營金控積極透過整併擴大版圖下，公股體系未來是否加速資源整合，備受關注。

針對市場熱議的「公股投信四合一」案，蕭玉美則維持既有口徑，表示目前仍在評估進行中，由於涉及上市公司程序，後續都必須依法辦理；若未來有具體進展，將依規定公開揭露。

公股投信四合一案，是整合公股金控旗下投信資源，以擴大資產管理規模、提升市場競爭力，也被視為配合推動亞洲資產管理中心政策的重要一環。不過，目前各家公股金控仍未對整併時程與模式做出明確定案。