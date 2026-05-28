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加碼不加價！ 金管會：強制車險7月起身故理賠300萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

強制車險保障大升級。金管會宣布，7月1日起，強制車險死亡、第一級失能理賠，將從現行200萬元提高到300萬元、增幅達五成，但保費維持不變，新舊保單也一體適用。

換言之，只要事故發生在7月1日上路後，受害人即可適用300萬元保障。

金管會28日宣布修正「強制汽車責任保險給付標準」，一、每一事故、每一受害人死亡給付從200萬元提升到300萬元。

二、第一級失能理賠也同步由200萬元提高到300萬元，其餘失能等級則全面按比例調升。例如第15級失能，理賠金額將從5萬元提高至8萬元。

三、每位受害人每一事故的死亡、失能與醫療費用合計最高給付金額，也將從220萬元提高至320萬元。不過，傷害醫療費用保額仍維持20萬元不變。

為何保額提高、保費卻不漲？保險局副局長陳清源說，因近年強制車險整體損失率已低於100%，加上截至2025年底，強制車險特別準備金仍有179億元，在整體財務仍可負擔情況下，決定這次不調整保費。

加上近年交通部持續推動交通安全措施，交通事故理賠情況已有改善，也讓強制車險財務狀況較過去穩定，因此有空間提高保障額度。

依現行費率，自小客車30至60歲男性一年期強制車險保費約1,398元；重型機車一年期約658元、兩年期約1,200元，這次均維持不變。

至於外界關注男女保費差異問題，目前制度仍是「男高女低」，女性保費約為男性的92折。

不過，陳清源說，性別並非唯一費率因素，還包括年齡、車種等條件，因7月修法重點在提高保障、避免做大幅調整，因此暫時維持現行制度。

據統計，強制車險自1998年上路至今，已累積理賠金額達3,407億元、理賠超過767萬人次，持續扮演交通事故社會安全網的重要角色。近三年承保車數也持續增加，2025年已達2,022萬件，保費收入約194億元。

金管會

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