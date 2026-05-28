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詐騙洗錢藏不住了！金管會出手 銀行、幣商7月起全面聯防

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

虛擬幣正式納入金融阻詐體系。金管會28日預告《打詐條例》授權子法，建立銀行與VASP（虛擬資產服務商）跨業照會機制，未來可即時追查異常帳戶與幣流，讓詐騙資金不再「進幣圈就斷線」，預計7月21日上路。

過去銀行間已建立同業照會制度，若A銀行發現可疑帳戶，可向B銀行查詢相關金流資訊，第一時間攔阻詐騙資金。

但近年詐團大量利用虛擬幣洗錢，資金一旦轉入幣圈，銀行端往往難再追查流向，形成防詐斷點。

隨VASP專法逐步上路，金管會這次同步建立銀行、電子支付、信用卡與VASP之間的跨業照會與聯防機制，補上虛實金流間的漏洞。

據修正草案，未來銀行、電子支付機構、信用卡業者與VASP，可透過電話、電子郵件或「防制詐欺犯罪平台」互相照會。

例如銀行若發現帳戶資金異常流向虛擬幣平台，可向VASP查詢虛擬資產帳號客戶姓名、開戶日期、交易目的，及交易是否異常、是否已被監控等資訊；反之，VASP若發現異常幣流，也可回頭向銀行查詢金流資料。

金管會也規劃，由財金公司與聯徵中心共同建置「跨機構防制詐欺犯罪平台」，透過科技分析異常帳戶、金流與幣流，提高詐騙預警能力。

換言之，未來銀行與幣商的資訊交換速度將大幅提升，詐團利用虛擬幣洗錢的空間將被進一步壓縮。

此外，這次修法也新增「虛擬資產返還機制」。銀行局副局長張嘉魁說，因部分受害人沒有虛擬幣帳戶，加上虛擬資產價格波動劇烈，未來VASP可將警示帳戶內剩餘虛擬資產先行變賣，再返還現金給被害人，降低求償困難。

金管會

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