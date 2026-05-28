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公股銀行擴大ESG放款 綠電與再生能源放款餘額近2兆元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

財政部推動公股金融事業ESG倡議平台邁入第三階段，透過金融支持企業強化供應鏈減碳與永續治理外，公股銀行對綠電再生能源產業的資金挹注規模也持續擴大。根據財政部國庫署統計，截至今年4月底，公股銀行對綠電及再生能源產業放款餘額已達1兆9,845億元，逼近2兆元大關，年成長7.2%。

根據財政部國庫署最新統計，截至今年4月底，八家公股銀行對綠電及再生能源產業的放款餘額達1兆9,845億元，相較去年同期的1兆8,512億元成長7.2%，亦較去年底的1兆9,321億元成長2.72%，顯示公股銀行對於ESG產業的挹注資金規模持續增長。進一步觀察個別銀行表現，放款餘額前三大銀行依序為臺灣銀行4,185億元、合作金庫銀行3,454億元及第一銀行2,493億元，去年同期依序則是臺銀4,062億元、合庫銀3,106億元及華南銀3,204億元。

在各類再生能源中，公股銀行對離岸風電專案融資授信餘額表現較為亮眼，今年4月底衝上973億元，相較去年同期的406億元，年增幅高達139.6%，顯示公股銀對大型離岸風場專案的資金支持力道強勁。相對地，太陽光電產業授信餘額則呈現微幅萎縮，今年4月底為447億元，較去年同期的503億元減少56億元，主因是輸出入銀行與臺灣企銀分別減少15億元及19億元所致。

除直接放款外，公股金融事業也積極透過資本市場發揮影響力。財政部國庫署統計指出，截至今年4月底，公股金融事業對綠電及再生能源產業的投資金額達4,261億元，較去年同期3,865億元成長10.25%；投資綠色債券金額則為985億元，較去年同期的679億元大幅成長45%。

發行永續發展債券方面，八家公股銀行配合永續金融政策，積極發行相關債券引導資金投入低碳轉型產業，其中，發行綠色債券136億元、可持續發展債券270億元、社會責任債券50億元，合計共456億元，較去年同期合計390億元成長16.92%，且三種債券皆有增長。

財政部國庫署指出，自2021年9月推動ESG倡議平台以來，短中期規劃（如簽署赤道原則、氣候風險納入風險管理政策）均已完成，今年起啟動的第三階段方案，重點將放在依據主管機關「永續經濟活動認定參考指引」與投融資對象進行議合，並超前部署訂定2030年至2035年的減碳新目標。

為了深化永續供應鏈，財政部預定於今年9月10日由臺企銀（2834）輪值主辦「第六屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「轉型金融再升級，淨零永續創新局」為主軸，將減碳觀念由金融業延伸至產業界，共同建構具韌性的永續生態圈。

ESG 綠電 再生能源

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