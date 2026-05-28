8家壽險金控鬆口氣！ 金管會出手穩母金控資本、撐配息

為避免2026年壽險接軌TIS衝擊母金控資本，金管會修法，今年半年報起，8家壽險型金控計算資本適足率時，可跟著子壽險採15年過渡措施，將資本壓力「分年慢慢還」，有助穩定適足率、配息能力；另11家保險型金控申報期限也同步延後一個月。

依現行規定，金控資本適足率（CAR）法定要求是100%，是金管會看母金控財務健全性的指標之一，也牽動金控投資與股利政策。一般而言，CAR愈高，代表資本愈厚實，未來配息彈性通常也會較高。

為因應壽險業2026年起正式接軌新一代清償能力制度，金管會28日宣布修正「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」，讓母金控計算CAR時，可同步反映保險子公司適用的選擇性過渡措施，今年半年報就可適用。

此次修法有兩大重點。第一，11家保險型金控可延後一個月申報CAR。第二，8家擁有子壽險的金控，可適用壽險業15年過渡措施，降低接軌初期衝擊。

金管會指出，TIS制度比現行RBC複雜許多，因此給業者初期彈性。原本金控須在8月底前申報6月底半年報CAR，但今年11家保險型金控，包括9家有子壽險、2家有子產險者，可延後至9月底申報，等於多出一個月緩衝期。

其次，金控CAR計算可適用壽險子公司的15年過渡措施。過去金控旗下銀行、票券與保險子公司發行的資本性質債券的資本溢額(如次順位債券)，僅能一半、計入母金控CAR。

未來若子壽險已申請15年過渡措施，母金控也可同步適用。

換言之，本來只能打五折、計入的母金控自有資本，2026年首年可全數計入，之後再於15年間逐年遞減、慢慢扣回。

例如子壽險公司發行150億元次順位債，過去母金控CAR只能認列75億元，2026年半年報就可一次認列150億元，之後每年再扣回5億元，15年後回到原本75億元水準。

金融圈認為，此舉等同替壽險型金控增加資本緩衝墊。可避免TIS接軌初期，CAR因制度轉換突然下滑。也有助穩定市場對金控財務體質的信心。

市場解讀，金管會此次修法，核心目的是降低母金控在子壽險TIS上路初期的資本波動。避免壽險型金控因制度改變，影響增資與股利規劃。隨今年半年報起適用，CAR變化也將成為觀察母金控財務健全性的重要指標。