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全齡金融時代來了 金管會盯四大高齡指標首曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

全齡金融成為金管會新政策主軸。金管會28日公布最新普惠金融指標，首度納入「全齡金融」觀察架構，新增TISA、安養信託、以房養老、與長照險四大指標，代表金融政策正從過去強調「人人可取得金融服務」，進一步走向「陪伴人生各階段」。

金管會主委彭金隆近期提出「全齡金融」概念，強調金融服務不能只集中在15至65歲族群，而是要涵蓋人生不同階段需求，從青年資產累積、中年責任配置，到高齡照護與退休支持，建立「全生命周期金融支持」。

此次新增四大指標，也被視為全齡金融的具體化。其中，TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）2025年底開戶數已達7萬686戶，目的是透過制度化投資，建立中長期理財與資產累積能力，提升國民財務韌性。

2025年底安養信託受益人數是22萬1,047人。金管會綜規處長劉秀玲說，安養信託可讓照護資金專款專用，降低高齡詐騙、資產濫用與家庭照護糾紛，成為高齡社會重要的財務安排工具。

「以房養老」方面，2025年底銀行核貸已達1萬340件、核貸額度605億元，可讓高齡屋主把房產轉化為退休與醫療現金流，反映住宅資產正成為高齡社會的重要財務緩衝。

至於長照險，2025年底有效契約件數已達125.56萬件。劉秀玲說，高覆蓋率代表民眾對長照風險已有更高保障意識，也有助分攤家庭照護成本、減輕公共財政壓力。

未來普惠金融將從「帳戶可及性」，延伸至「資產累積、生活支持、風險預防與退休準備」，希望透過指標引導金融機構大力推動相關商品與服務，讓金融從單純交易，逐步成為支撐高齡社會的重要基礎設施。

金管會 以房養老

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