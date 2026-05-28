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南山人壽高雄置產 35億購置義享帝國商辦大樓

中央社／ 台北28日電

南山人壽今天公告，以新台幣35億5588萬元向義享樂國際股份有限公司購置義享帝國商辦大樓，未來將作為高雄分公司、通訊處辦公室及教育訓練教室使用。

南山人壽今天晚間發布重大訊息，公司購得高雄市鼓山區建案，土地為高雄市鼓山區龍東段21地號，土地面積折合約385坪，交易金額35億5588萬元。

南山人壽指出，此建案義享帝國商辦大樓為地上28層、地下6層鋼骨構造的商場、影城、辦公等複合式商業大樓，預計今年第3季取得使用執照。義享帝國商辦大樓位於高雄市鼓山區凹子底地區周邊，北銜高鐵左營站、南接高雄火車站、西鄰美術館特區，地理位置優越。

南山人壽分析，凹子底地區周邊除了現有的百貨公司、大型量販賣場、國際級酒店聚集外，另有4棟興建中的全新商辦大樓，區域商業發展動能看好，隨著各項商業設施逐步建設完成，未來可望成為高雄市重要的商業發展核心之一。

南山人壽 高雄 商辦

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