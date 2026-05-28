普惠金融指標 金管會增TISA、長照險契約數等5項目

金管會今天公布114年普惠金融衡量指標結果，同時為推動全齡金融政策與深化金融友善服務，115年新增銀行提供手語翻譯服務比率1項衡量指標，以及TISA開戶數、安養信託受益人數、以房養老件數與額度、長照險有效契約數4項觀察指標。

金管會今天公布114年普惠金融衡量指標結果，全數達標，並依金融發展情勢，調整115年衡量指標與觀察指標。

金管會綜合規劃處處長劉秀玲表示，根據114年衡量結果，台灣有8項國際比較指標表現皆優於全球與亞洲平均值，包含每10萬成年人擁有的商業銀行分支機構數達17家，每10萬成年人擁有的ATM數為167台，每10萬成年人行動支付交易筆數628萬筆。

此外，報告也顯示，每千成年人未償還貸款筆數為576筆，每千成年人擁有的數位存款帳戶數1404個，每千成年人中壽險保單持有人數710人，成年人擁有銀行帳戶比率93.3%，成年人使用電子化支付的比率81.6%，皆優於全球及亞洲。劉秀玲指出，顯示台灣民眾在取得金融服務上相對便利，金融商品的使用程度也相對較高。

劉秀玲表示，金管會也針對115年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，除了新增1項衡量指標及4項觀察指標外，並調整或訂定部分衡量指標的目標值。其中，增訂提供手語翻譯服務比率1項衡量指標，鼓勵金融機構深化金融友善服務，落實金融服務平權。

另配合金管會推動「全齡金融」政策，新增個人投資儲蓄帳戶（TISA）開戶數、安養信託受益人數、銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（以房養老）核貸件數及額度、長期照顧保險有效契約件數等4項觀察指標，不過僅先觀察，並未訂定目標成長值。

至於新增指標的考量，劉秀玲指出，TISA目的是讓民眾建立分散風險與培養中長期資產配置與理財習慣，提升資產累積能力與財務韌性，2025年TISA開戶數為7萬686戶；安養信託可促進老年生活照護資金的專款專用，有助降低高齡詐騙與資產被濫用風險，也是長期照護財務安排的重要工具，去年底安養信託受益人數達22萬1047人。

劉秀玲說，以房養老可為高齡屋主提供額外現金流以支應生活或醫療費用，去年底以房養老件數為1萬340件、核貸金額為新台幣605億元；長照險可分擔家庭照護成本、促進照護資源籌措與風險分攤，高覆蓋率代表社會對長期照護風險有較高的預防與自我保障能力，截至去年底長照險有效契約數125.56萬件。