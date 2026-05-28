快訊

獨／奪命坡道！北市8旬翁返家輪椅「90度後翻」 重摔腦出血送醫亡

金秀賢最新反擊曝光！假音檔爆料者失蹤 求償飆至300億

台積電震盪收跌、鉅額交易卻點燈亮起「兩盞新高價」 台股有望衝上4萬5千點

聽新聞
0:00 / 0:00

普惠金融指標 金管會增TISA、長照險契約數等5項目

中央社／ 台北28日電

金管會今天公布114年普惠金融衡量指標結果，同時為推動全齡金融政策與深化金融友善服務，115年新增銀行提供手語翻譯服務比率1項衡量指標，以及TISA開戶數、安養信託受益人數、以房養老件數與額度、長照險有效契約數4項觀察指標。

金管會今天公布114年普惠金融衡量指標結果，全數達標，並依金融發展情勢，調整115年衡量指標與觀察指標。

金管會綜合規劃處處長劉秀玲表示，根據114年衡量結果，台灣有8項國際比較指標表現皆優於全球與亞洲平均值，包含每10萬成年人擁有的商業銀行分支機構數達17家，每10萬成年人擁有的ATM數為167台，每10萬成年人行動支付交易筆數628萬筆。

此外，報告也顯示，每千成年人未償還貸款筆數為576筆，每千成年人擁有的數位存款帳戶數1404個，每千成年人中壽險保單持有人數710人，成年人擁有銀行帳戶比率93.3%，成年人使用電子化支付的比率81.6%，皆優於全球及亞洲。劉秀玲指出，顯示台灣民眾在取得金融服務上相對便利，金融商品的使用程度也相對較高。

劉秀玲表示，金管會也針對115年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，除了新增1項衡量指標及4項觀察指標外，並調整或訂定部分衡量指標的目標值。其中，增訂提供手語翻譯服務比率1項衡量指標，鼓勵金融機構深化金融友善服務，落實金融服務平權。

另配合金管會推動「全齡金融」政策，新增個人投資儲蓄帳戶（TISA）開戶數、安養信託受益人數、銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（以房養老）核貸件數及額度、長期照顧保險有效契約件數等4項觀察指標，不過僅先觀察，並未訂定目標成長值。

至於新增指標的考量，劉秀玲指出，TISA目的是讓民眾建立分散風險與培養中長期資產配置與理財習慣，提升資產累積能力與財務韌性，2025年TISA開戶數為7萬686戶；安養信託可促進老年生活照護資金的專款專用，有助降低高齡詐騙與資產被濫用風險，也是長期照護財務安排的重要工具，去年底安養信託受益人數達22萬1047人。

劉秀玲說，以房養老可為高齡屋主提供額外現金流以支應生活或醫療費用，去年底以房養老件數為1萬340件、核貸金額為新台幣605億元；長照險可分擔家庭照護成本、促進照護資源籌措與風險分攤，高覆蓋率代表社會對長期照護風險有較高的預防與自我保障能力，截至去年底長照險有效契約數125.56萬件。

金管會 長照 TISA

延伸閱讀

金管會將修法 明訂VASP得將警示虛擬帳號資產變賣後返還受害人

遠東銀法說會／前四月稅前盈餘年增逾27％ 年度目標拚營運雙位數成長

濫用「泡沫化」字眼販賣恐慌！清流君引學術研究：目前僅是高估值

以房養老開辦10年創最高！2025底核貸總額衝破605億 網：子女別傻等繼承了

相關新聞

臺銀拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐 有人花11萬搶下面額4.2萬元鈔票

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1150501期新臺幣特殊號碼鈔券共計153組，係該行第28次以網路投標方式辦理是項業務，於5月26日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。其中一組合為500元券字軌為AN-ZC及1000券字軌為RX-AL各1套，面額合計14,500元，公告底價84,000元，最終以111,100元得標，為本次拍賣最高金額。

日客不只愛來台更是觀光金雞母 去年刷卡額增逾14%勝韓、泰

2025年日本旅客高居來台外國旅客之冠，達148萬人次，相較2024年成長12.12%，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）攜手JCB國際卡組織統計分析指出，同期日本持卡人在台刷卡總消費金額達新台幣68億元，年增14.28%，消費筆數大幅成長33.01%，且旅遊消費金額成長率20.58%，高於旅遊人次增幅，亦高於日本旅客赴韓國和泰國旅遊消費金額成長率之16.58%和4.98%。

加碼不加價！金管會：強制車險7月起身故理賠300萬元

強制車險保障大升級。金管會宣布，7月1日起，強制車險死亡、第一級失能理賠，將從現行200萬元提高到300萬元、增幅達五成，但保費維持不變，新舊保單也一體適用。

金管會將修法 明訂VASP得將警示虛擬帳號資產變賣後返還受害人

金管會今日宣布，將修正「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，以強化金融防詐網，主要有四大修正重點，其中，已定明VASP得將警示虛擬資產帳號內的剩餘虛擬資產變賣後進行發還，以保障被害人權益。

台股創高後翻黑…新台幣微貶終止連6升 收31.428元

美伊再爆衝突，引發市場避險情緒，台股創高後急殺翻黑，新台幣兌美元今天因匯市買賣力道均衡，反應相對淡定，今天收盤收31.4...

強制車險保障升級！7月起身故及失能理賠最高300萬元

為強化汽車交通事故受害人基本保障，維護道路交通安全，金管會今日宣布修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，在不增加民眾保險費負擔的前提下，自今年7月1日起，將死亡及第一等級失能給付金額由200萬元調高至300萬元，讓行車安全保障更完善，希望強化用路人基本保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。