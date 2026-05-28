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壽險抗匯損直逼28元關卡！近9,700億元準備金 可扛台幣升值3.5元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，4月底外價金加計特別盈餘公積達9,698億元，可吸收新台幣升值3.5元；以4月底收盤價31.65元換算，即便台幣升到28.15元，整體壽險業仍具備承壓空間。

這筆約9,698億元的「防禦匯損水庫」，是觀察壽險業抗匯損的關鍵指標。以4月底壽險業海外淨曝險8兆7,024億元估算，準備金規模約可吸收11.1%、約3.5元的台幣升幅，對應整體匯率波動的緩衝能力。

保險局副局長陳清源指出，「可抵3.5元」是建立在極端情境，也就是8.6兆元海外資產瞬間全數匯回。

也就是說，4月底壽險業避險比率為44.31%，但若納入外價金與特別盈餘公積，在全數匯回情境下，實質避險比率是拉高到55.41%。

4月底整體壽險業外價金餘額是6,801億元，月增587億元或9.4%，特別盈餘公積是2,897億元，合計9,698億元。

金管會強調，外界不宜僅以避險比率下滑解讀風險升高，而應將外價金與資本緩衝一併納入，觀察「還原後的實質避險能力」。在準備金水位維持高檔下，壽險業整體承受匯率波動的能力仍屬穩健。

其次，壓力測試與實務情境存在明顯差距。壽險業資產多採持有到期策略，過去海外資產移回比例從未超過2%至3%，顯示實際匯率風險遠低於極端假設。

在避險操作結構上，壽險業已由多元工具轉向單一架構。4月仍以CS（換匯）為主，占比維持75%以上，NDF低於25%，過去一籃子貨幣避險幾乎消失，反映策略趨於簡化。

展望後市，隨壽險業持續提存，外價金加計特別盈餘公積每年可望增加千億元，帶動實質避險能力逐步升至七成以上，使匯率波動對財報的影響，轉為長期可控風險。

壽險業 金管會

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