公股銀響應淨零 綠電再生能源產業放款餘額逾1.9兆

公股行庫響應綠色金融行動，根據財政部統計，截至今年4月底，公股金融事業投資綠電及再生能源產業達新台幣4261億元，較去年同期增加10.2%，其中購買綠色債券共985億元，年增45%；放款餘額逾1.9兆元，年增7.2%。

財政部國庫署主任秘書羅幸榮今天於例行記者會表示，財政部推動ESG倡議平台具體執行方案邁入第3階段執行期，為帶動各公股金融事業積極協助企業永續經營，預定9月10日由台灣企銀輪值舉辦公股金融事業聯合供應商大會，透過金融支持，鼓勵企業導入低碳管理並強化永續治理。

財政部官員說明，截至今年4月底，公股金融事業投資綠電及再生能源產業達4261億元，相較去年同期增加10.2%，但較去年底略減0.8%。其中，購買綠色債券共985億元，年增45%。

根據財政部統計，截至今年4月底，公股金融事業對綠電及再生能源產業放款餘額為1兆9845億元，年增7.2%，前3大銀行分別是台銀、合庫銀、一銀。離岸風電專案融資授信為973億元，年增1.4倍，太陽光電產業授信方面為447億元，年減11.1%，主要是輸銀與台企銀減少所致。

發行永續發展債券部分，財政部統計，截至今年4月底，公股行庫共發行綠色債券136億元，可持續發展債券270億元，以及社會責任債券50億元。

羅幸榮補充，隨著ESG平台方案邁入第3階段，公股金融事業配合推動永續金融已取得顯著成效，各事業不僅全數完成設立董事會層級的「永續發展委員會」，並將永續資訊管理納入內部控制與稽核計畫，更訂定投融資綠色產業年度成長目標，全面提升永續金融證照的普及率，並持續推廣與開發多元化永續、普惠金融商品。

羅幸榮表示，公股金融事業為持續推動供應鏈永續轉型，將於今年9月10日舉辦的「第6屆公股金融事業聯合供應商大會」將以「轉型金融再升級，淨零永續創新局」為主軸，推廣並深化ESG觀念至供應商夥伴與授信客戶，共同建構兼具韌性與永續價值的供應鏈體系。