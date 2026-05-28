金管會將修法 明訂VASP得將警示虛擬帳號資產變賣後返還受害人

金管會今日宣布，將修正「金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，以強化金融防詐網，主要有四大修正重點，其中，已定明VASP得將警示虛擬資產帳號內的剩餘虛擬資產變賣後進行發還，以保障被害人權益。

詐欺犯罪危害防制條例部分條文於115年1月21日修正公布，增訂金融機構及提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）建立跨業照會、跨機構防制詐欺犯罪平臺、異業聯防通報等機制。上述的辦法即為授權子法，此次修正了52條，並且增訂三條條文，四大重點包括：

一、建立跨業照會機制：

增訂金融機構與VASP各業別得照會的範疇與跨業照會對象，以及各業別受照會時應提供的資料，以利業者於評估分析特定帳戶（帳號）或交易有無異常時有充足資訊，加速分析判斷特定帳戶（帳號）或交易有無涉及詐欺不法，並即時採取必要控管措施。

二、完備跨機構防制詐欺犯罪平台規範：

明定建立平台的機構向金管會申請核准所需檢具之書件、平台參與機構使用該平台辦理的作業，以及平台建立與參與機構得蒐集、處理及利用參與機構客戶資訊的範圍，以兼顧個人資料保護與詐欺犯罪防制的需求。該平台主要由財金公司和聯徵中心參與建置。

三、深化異業聯防機制：

增訂存款業務機構、電子支付機構及VASP間的聯防通報應遵循事項，以因應詐騙不法資金於法定貨幣及虛擬資產間流竄，避免虛實之間產生聯防斷點。

四、完善剩餘虛擬資產發還作業：

考量部分詐欺犯罪被害人未有虛擬資產帳號，無法接收已轉換為虛擬資產的遭詐款項，且虛擬資產價值會隨市場波動，為利確定警示虛擬資產帳號內剩餘總價值，以執行後續的發還程序，定明VASP得將警示虛擬資產帳號內的剩餘虛擬資產變賣後進行發還，以保障被害人權益。