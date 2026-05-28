強制車險保障升級！7月起身故及失能理賠最高300萬元

為強化汽車交通事故受害人基本保障，維護道路交通安全，金管會今日宣布修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，在不增加民眾保險費負擔的前提下，自今年7月1日起，將死亡及第一等級失能給付金額由200萬元調高至300萬元，讓行車安全保障更完善，希望強化用路人基本保障。

強制車險制度自87年1月1日施行至今已逾28年，累積理賠金額高達3407億元，理賠人次超過767萬人，不過因應物價與通膨指數逐年增加，為符合各界對提升強制車險保障之期待，金管會因此修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，並自115年7月1日實施，本次修正重點有三大方向，包括了：

一、每一受害人每一事故的失能給付金額，將第一等級失能給付金額，自200萬元提高至300萬元，其餘各等級失能給付金額亦同比例增加。 二、每一受害人每一事故的死亡給付自200萬元提高至300萬元。 三、每一受害人每一事故的死亡給付、失能給付及傷害醫療費用合計最高給付金額，自220萬元提高至320萬元。

金管會也特別提醒，強制車險主要提供交通事故受害人基本保障，理賠範圍涵蓋體傷、失能及死亡，但不包含財物損失，因此對財損的保障，民眾可依自身需求加保「任意汽車第三人責任保險」，以完善傷害及財損部分的保障，金管會也將持續精進強制車險制度並確保制度永續經營。