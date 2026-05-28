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台股創高後翻黑…新台幣微貶終止連6升 收31.428元

中央社／ 台北28日電
新台幣兌美元今天因匯市買賣力道均衡，反應相對淡定，今天收盤收31.428元，微貶0.8分，終止連6升。聯合報系資料照
新台幣兌美元今天因匯市買賣力道均衡，反應相對淡定，今天收盤收31.428元，微貶0.8分，終止連6升。聯合報系資料照

美伊再爆衝突，引發市場避險情緒，台股創高後急殺翻黑，新台幣美元今天因匯市買賣力道均衡，反應相對淡定，今天收盤收31.428元，微貶0.8分，終止連6升，台北及元太外匯市場總成交金額25.02億美元。

美國與伊朗衝突再起，伊朗鎖定美軍基地攻擊、報復美國空襲伊朗南部，日、韓股市聞訊下挫，台股早盤上攻44954點歷史新高後賣壓出籠，高低震盪達1717點；終場收在43636.44點，下跌620.36點。

新台幣兌美元今天以31.41元開盤後小幅走升，進口商積極敲進美元，外資則雙向操作，買賣力道相對均衡，盤中最高31.379元、最低31.428元，呈現狹幅盤整，終場以小貶作收。

外匯交易員表示，近期新台幣匯率貼著台股走，隨著美伊衝突升溫，股匯稍作修正也屬合理，不過先前一波新台幣升值未能闖過31.3元價位，如今隨台股回檔修正後，推測短期匯價交易區間大致落在31.3至31.6元，靜待國際局勢出現新的進展，提供突破動能。

外匯交易員並指出，美國即將公布4月核心個人消費支出物價指數（PCE），此為聯準會偏好的通膨指標，先前美國通膨數據已高於預期，如果最新數據顯示通膨延續，可能影響聯準會貨幣決策路徑，投資人也將重新評估聯準會升息可能性。

外匯交易員直言，5月以來，新台幣隨台股與外資動向波動，整體維持區間整理格局，短線除了關注美國最新PCE數據，台股資金行情是否延續也相當關鍵。

台股 伊朗 新台幣 美元 匯率

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新台幣貶0.8分 收31.428元

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