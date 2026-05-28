大盤猛攻台股ETF九悍將報酬翻倍 績效大勝台股逾1倍

在投資人重拾對中東戰事可能很快解決的樂觀情緒下，國際油價、美國公債殖利率雙雙下滑，激勵美股三大指數大幅反彈，帶動27日盤中再創44,818點歷史新高，台股加權指數正式突破4萬4,000點大關。台股ETF攻勢凌厲，近半年來績效九大悍將報酬率皆翻倍，近半年績效前三強台新臺灣IC設計（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、野村臺灣新科技50（00935）皆大漲逾120%，較加權指數漲幅60.62%高出1倍以上。台新投信指出，預期未來幾年AI資本支出將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，台股漲升動能可望延續，逢低即是買點。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，AI加速變革，為產業成長力持續注入新動能，OpenClaw(龍蝦)AI Agent不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具並完成多項步驟。Claude Cowork Dispatch 3月發布新功能，用戶可以透過手機交辦「數位員工」把家裡電腦內的資料取出和整理成報告。兩款AI Agent引起市場高度關注。AI Agent背後仍是仰賴CSP的算力，由於通用型晶片(Nvidia的GPU)供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的爆發性商機，這也是近期該族群持續強攻的主因。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人黃鈺民表示，輝達（NVIDIA）最新財報表現亮眼、超微（AMD）加碼百億投資台廠供應鏈，在六月COMPUTEX電腦展前夕，輝達執行長黃仁勳提前4天訪台，關鍵行程將固樁台灣AI供應鏈. 其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球AI製造扮演核心地位，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。