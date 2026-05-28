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AI 投資熱！5月境外基金績效表現 科技基金領先其他產業型基金

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

受惠AI投資熱潮持續，根據統計，5月境外基金績效，產業型基金以科技基金5月上揚12.1%，表現最佳，生技基金小漲1.1%居次，天然資源基金則呈現漲多拉回。受到美債殖利率走升影響，屬不孳息資產的黃金與貴金屬股票面對持有成本上升，以及資本密集的公用事業與基礎建設股票恐推高利息支出並壓縮利潤下，表現同步承壓。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森柯堤斯指出，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長。值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，推斷當前的AI投資趨勢是可持續的。

強納森柯堤斯強調，從部分科技巨頭近期財報的業績大爆發都來自企業用戶來看，可觀察到相較一般消費者，企業用戶大舉付費使用AI，更加證明AI能有效貨幣化。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市持續走揚，除了受惠強勁財報表現外，主要市場仍認為美伊達成協議的機率高於破局。隨相關利多已大致反映在價格之中，而衝突對全球經濟造成的通膨影響，未來幾季恐持續發酵，加上美債殖利率維持高檔，也反映市場正重新評估高利率長期化風險。整體而言，宏觀環境與美國穩健基本面，仍有利風險性資產延續多頭格局。

美債殖利率

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