快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay開通韓國OLIVE YOUNG跨境支付 涵蓋全韓近1,400間門市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay支付服務即日起導入韓國美妝及日用品零售龍頭OLIVE YOUNG。圖為首爾一間OLIVE YOUNG門市。路透
LINE Pay支付服務即日起導入韓國美妝及日用品零售龍頭OLIVE YOUNG。圖為首爾一間OLIVE YOUNG門市。路透

行動支付龍頭LINE Pay（7722）28日宣布再拓跨境支付版圖，LINE Pay支付服務即日起導入韓國美妝及日用品零售龍頭OLIVE YOUNG，成為全台首家可於OLIVE YOUNG付款的行動支付品牌，用戶前往韓國旅遊時，可在全韓國將近1,400家門市出示LINE Pay條碼，輕鬆完成結帳，享受無縫跨境支付的便利與消費體驗。

LINE Pay表示，為提供更貼近國人旅遊需求的支付服務，LINE Pay積極拓展台灣旅客遊韓時必訪的人氣通路，並透過獨家合作的模式，推出差異化服務與專屬優惠，持續打造最符合台灣用戶期待和喜愛的跨境支付體驗。本次合作的OLIVE YOUNG，全韓國擁有上千家門市，提供數百個品牌、上萬種商品，從開架商品到高端品牌一應俱全，不僅是韓國美妝及日用品零售領導品牌，也是台灣遊客造訪韓國時首選購物聖地。

被封為「必逛神店」的OLIVE YOUNG，除了韓國境內獨家販售的保養品、韓系彩妝、醫美術後修復商品受到台灣網友大力推薦外，多款零食、乾貨、甜點，甚至是義大利麵和瓶裝茶飲，都是台灣遊客掃貨的重點商品。LINE Pay用戶只要在韓國境內將LINE Pay條碼上的地區切換成韓國，就能支付當地的消費款項。新通路上線，LINE Pay也推出點數回饋。

韓國 購物 LINE Pay

延伸閱讀

國泰世華攜手全家便利商店啟用小樹點 全盈+PAY 限時加碼4%回饋

台灣百億韓食商機韓國「百年土種蔘雞湯」海外首站

日客不只愛來台更是觀光金雞母 去年刷卡額增逾14%勝韓、泰

600萬卡友注意！全盈+PAY 攜手國泰世華小樹點 全家100%折抵消費

相關新聞

臺銀拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐 有人花11萬搶下面額4.2萬元鈔票

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1150501期新臺幣特殊號碼鈔券共計153組，係該行第28次以網路投標方式辦理是項業務，於5月26日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。其中一組合為500元券字軌為AN-ZC及1000券字軌為RX-AL各1套，面額合計14,500元，公告底價84,000元，最終以111,100元得標，為本次拍賣最高金額。

日客不只愛來台更是觀光金雞母 去年刷卡額增逾14%勝韓、泰

2025年日本旅客高居來台外國旅客之冠，達148萬人次，相較2024年成長12.12%，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）攜手JCB國際卡組織統計分析指出，同期日本持卡人在台刷卡總消費金額達新台幣68億元，年增14.28%，消費筆數大幅成長33.01%，且旅遊消費金額成長率20.58%，高於旅遊人次增幅，亦高於日本旅客赴韓國和泰國旅遊消費金額成長率之16.58%和4.98%。

LINE Pay開通韓國OLIVE YOUNG跨境支付 涵蓋全韓近1,400間門市

行動支付龍頭LINE Pay（7722）28日宣布再拓跨境支付版圖，LINE Pay支付服務即日起導入韓國美妝及日用品零售龍頭OLIVE YOUNG，成為全台首家可於OLIVE YOUNG付款的行動支付品牌，用戶前往韓國旅遊時，可在全韓國將近1,400家門市出示LINE Pay條碼，輕鬆完成結帳，享受無縫跨境支付的便利與消費體驗。

新台幣午盤升1.5分 暫收31.405元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.405元，升1.5分，成交金額8.58億美元

元大金控連七年入選標普全球永續年鑑 四度獲綜合金融業前1%

標準普爾全球（S&P Global） 2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）表彰典禮，元大金控（2885）從全球9,200家企業中脫穎而出，連續7年入選且4度獲綜合金融組全球前1%(Top 1%)，為全台唯一獲此殊榮的金控，寫下台灣金融業新篇章。

惠譽授予華南永昌證擬發行無擔保次順位普通公司債AA(EXP)的預期評等

惠譽國際信用評等公司授予華南永昌綜合證券（AA+(twn)/ 展望穩定）擬發行的無擔保次順位普通公司債「AA（EXP）（twn）」的預期評等。該債券發行存續期間為十年且募集資金將用於支持一般業務營運的流動性和資本需求。該債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。