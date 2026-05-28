LINE Pay開通韓國OLIVE YOUNG跨境支付 涵蓋全韓近1,400間門市

行動支付龍頭LINE Pay（7722）28日宣布再拓跨境支付版圖，LINE Pay支付服務即日起導入韓國美妝及日用品零售龍頭OLIVE YOUNG，成為全台首家可於OLIVE YOUNG付款的行動支付品牌，用戶前往韓國旅遊時，可在全韓國將近1,400家門市出示LINE Pay條碼，輕鬆完成結帳，享受無縫跨境支付的便利與消費體驗。

LINE Pay表示，為提供更貼近國人旅遊需求的支付服務，LINE Pay積極拓展台灣旅客遊韓時必訪的人氣通路，並透過獨家合作的模式，推出差異化服務與專屬優惠，持續打造最符合台灣用戶期待和喜愛的跨境支付體驗。本次合作的OLIVE YOUNG，全韓國擁有上千家門市，提供數百個品牌、上萬種商品，從開架商品到高端品牌一應俱全，不僅是韓國美妝及日用品零售領導品牌，也是台灣遊客造訪韓國時首選購物聖地。

被封為「必逛神店」的OLIVE YOUNG，除了韓國境內獨家販售的保養品、韓系彩妝、醫美術後修復商品受到台灣網友大力推薦外，多款零食、乾貨、甜點，甚至是義大利麵和瓶裝茶飲，都是台灣遊客掃貨的重點商品。LINE Pay用戶只要在韓國境內將LINE Pay條碼上的地區切換成韓國，就能支付當地的消費款項。新通路上線，LINE Pay也推出點數回饋。