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臺銀拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐 有人花11萬搶下面額1.4萬元鈔票

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1150501期新臺幣特殊號碼鈔券共計153組，係該行第28次以網路投標方式辦理是項業務，於5月26日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。其中一組合為500元券字軌為AN-ZC及1000券字軌為RX-AL各1套，面額合計14,500元，公告底價84,000元，最終以111,100元得標，為本次拍賣最高金額。

中央銀行提供壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓等3種面額的特殊號碼鈔券交臺灣銀行拍賣，詳細得標內容，可進入該行網站（www.bot.com.tw）『特殊鈔券拍賣專區』－『商品得標人公告』項下查閱得標公告。

鈔票 臺銀 中央銀行

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