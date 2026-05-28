元大金控連七年入選標普全球永續年鑑 四度獲綜合金融業前1%

標準普爾全球（S&P Global） 2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）表彰典禮，元大金控（2885）從全球9,200家企業中脫穎而出，連續7年入選且4度獲綜合金融組全球前1%(Top 1%)，為全台唯一獲此殊榮的金控，寫下台灣金融業新篇章。

元大金控長期深耕永續發展領域，自2021年起獲綜合金融組最佳成績，至今已4度入列全球Top 1%，更3度締造全球第一。元大金控已具備深耕台灣、立足海外的國際競爭力，MSCI ESG最新評比，元大金控獲得AAA佳績，穩居全球金融業永續標竿地位，持續積極為後代推動更好的未來。

標準普爾全球永續年鑑是以Dow Jones Best-in-Class(DJBIC)採用的企業永續評鑑(CSA)得分為評選基礎，是全球公認最權威的ESG評鑑指標，元大金控亦蟬聯7年DJBIC「領先全球指數」及「領先新興市場指數」雙榜；元大金控於風險管理、政策影響力、氣候策略、人權、普惠金融等題組均位列全球前1%，包括從公司內部延伸到外部，積極優化友善金融環境，透過寓教於樂的活動，傳遞金融知識、建立正確風險管理觀念，在偏鄉、高齡或弱勢者心中埋下理財種子，致力成為客戶最忠實的長期夥伴，實現「在地生活，全球理財」。

金融業為淨零轉型重要的推動力量，元大金控持續發揮永續影響力，關注投資對象在氣候變遷、低碳轉型、供應鏈管理、永續作為及貢獻，就人權、碳排等議題議合，展開關於「永續轉型」的實質對話；身為永續金融先行者聯盟創始成員，元大金控攜手證券暨期貨市場發展基金會共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，截至今年首季，已為國家培養逾5萬個永續金融基礎能力證照專業人員，在永續金融人才培育與實務推動成績斐然。