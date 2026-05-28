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銀行搶短期客！祭新一波美元高利定存 年利率最高衝10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近期台股表現強勢，部分投資人將美元資產，換回台幣投入股市，尋求更高報酬，而為了吸引客戶資金續留，銀行也紛紛祭出美元定存高利專案搶客。如滙豐銀推出美元七天期外幣換匯定存，年利率最高10%；王道銀行推出高利專案，新戶新資金享美元定存一個月8.8%的優惠利率；將來銀行則有美元三個月期定存優惠，年利率達5.5%，對短期投資人相當有利。

滙豐銀行為滿足客戶需求，6月30日前，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存七天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。另外，符合條件的滙豐卓越理財尊尚新戶，享美元三個月期定存最高年利率7%，卓越理財新戶亦享有美元三個月定存年利率5.5%，單筆最低承作金額為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

台新Richart即日起至5月31日止推出限時限量的美元定存專案，提供美元七天期年利率9%優惠，每人每檔限存1筆，只要50美元就可存，單筆最高可存1萬美元。

王道銀行即日起至6月30日止針對新戶，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為1.5萬美元（含）整，每人限存一筆，需留意受理日期只到7月31日。另外，即日起至7月31日止，舊有客戶以新資金承作美元定存，可享3個月期固定年利率4.65%優惠，單筆起存金額為300美元(含)整，單筆上限金額為10萬美元(含)整，活動期間每人可存30筆。

永豐銀行即日起至6月30日，推出換匯優利定存專案優惠，透過MMA金融交易網、行動銀行或大戶APP，於線上以新臺幣結購，可享美元七天期年利率8%、一個月期年利率最高4.5%優惠，起存額為100美元。

華南銀行即日起至7月3日止，推出兩大美元優利定存專案，分別為透過數位通路搶攻小資理財族群的「華利688」，民眾以新臺幣結購美元承作美元定期存款，單筆起存額1萬美元(含)以上，即可鎖定14天期年利率6.88%優惠利率；若透過臨櫃通路「GO美利」方案，最高可享1個月期年利率3.48%、3個月期年利率3.68%、6個月期年利率3.58%及12個月期年利率3.50%。

將來銀行針對新戶新資金推出美元三個月期定存優惠，年利率達5.5%，每筆可存金額為美元100元至2萬美元，每位客戶可承作總金額10萬美元，活動至6月16日。

王道銀行 美元 定存

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