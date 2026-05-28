日客不只愛來台更是觀光金雞母 去年刷卡額增逾14%勝韓、泰

2025年日本旅客高居來台外國旅客之冠，達148萬人次，相較2024年成長12.12%，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）攜手JCB國際卡組織統計分析指出，同期日本持卡人在台刷卡總消費金額達新台幣68億元，年增14.28%，消費筆數大幅成長33.01%，且旅遊消費金額成長率20.58%，高於旅遊人次增幅，亦高於日本旅客赴韓國和泰國旅遊消費金額成長率之16.58%和4.98%。

聯卡中心分析，日本旅客來台主要消費集中於住宿業、百貨公司及餐飲業，三者合計占總消費金額超過七成，具有「住得好、吃得巧、也愛買」的特色；若以消費筆數來看，未滿新台幣1,000元的小額刷卡消費已占整體消費筆數72.19%，顯示台灣信用卡支付環境日益普及，日本旅客消費已從傳統觀光高額支付逐步擴展至高頻、小額的日常旅遊消費；但小額刷卡消費僅占整體消費金額14.59%，相較之下，新台幣10,000元以上之高額消費筆數雖僅占約2.84%，卻貢獻高達42.61%的總消費金額，日本旅客在台消費型態呈現「小額刷卡為主，大額消費為輔」之特性。

聯卡中心呂蕙容總經理表示，日本旅客來台消費已延伸至餐飲、交通、便利商店及地方商圈等高頻、小額的生活化支付場景，支付便利性已成為提升旅遊體驗與帶動消費的重要關鍵。聯卡中心長期致力於完善國內支付環境，持續擴大信用卡受理場域，近年更積極推廣非六都地區特約商店導入信用卡支付服務，讓旅客在地方景點、特色商圈與在地店家都能便利消費，協助將旅遊人潮轉化為地方商機，帶動區域觀光與在地經濟發展。

值得注意的是，高端旅客對整體消費貢獻相當顯著。聯卡中心統計顯示，消費金額前10%的高端持卡人，貢獻整體消費金額超過六成，其平均每卡年消費金額約為一般旅客的13.6倍，消費重心高度集中於住宿業、百貨業及餐飲業三大行業，其中在住宿業的支出占比達46.05%，顯著高於一般持卡人的22.55%，反映出高端持卡人對高品質住宿體驗的高度重視；高端旅客對提升觀光收益具有關鍵影響，未來若能精準經營高端客群，發展高品質旅宿、精緻餐飲與特色購物體驗，將有助提升日本旅客對台灣觀光黏著度及觀光收益。

從旅客消費足跡觀察，日本旅客消費仍以都會區為核心，其中在台北市消費的卡數占比接近五成。但也逐漸擴散至其他具特色觀光體驗區域，如新北市瑞芳區（九份、金瓜石）與平溪區等地，其中，瑞芳區之消費卡數占整體新北市34.29%，超越板橋區的12.65%，居新北市首位，平溪區則占10.7%，日本旅客除重視交通便利外，也逐漸偏好深度文化與地方特色體驗，台灣地方觀光與特色景點仍有可觀的成長潛力。

若進一步以2025年日本JCB持卡人分別在台灣、韓國及泰國的消費樣態比較，2025年日本JCB持卡人在台灣的消費金額成長、消費筆數成長、消費卡數成長，均優於其在韓國與泰國的成長，其在台灣由人流轉化為消費的表現更為顯著，日本JCB持卡人在台消費整體成長動能有明顯優勢。

日本旅客來台旅遊旺季主要是在年底11、12月，台灣氣候較日本相對溫暖的期間以及3月份的學生畢業季，但在5月並非旺季，信用卡消費金額占比上卻明顯高過來台人數占比，旅客結構更偏向高消費族群，是具有消費潛力的可發展客群，未來針對此類高消費月份，可發展更具針對性的旅遊與支付行銷策略。

聯卡中心分析報告進一步聚焦日本三大假期（新年、黃金週、盂蘭盆節）期間日本旅客的消費表現，可以發現日本的黃金週、盂蘭盆節期間，日本旅客在台灣的消費金額、消費筆數的成長率均顯著高於其在韓國和泰國者，但在日本新年假期，日本旅客在台灣的消費金額成長表現則略低於其在另兩個國家者，針對在日本新年假期來台日本旅客的消費開發與信用卡行銷活動上，仍待台灣創造更多的觀光吸引力，帶動商機。

進一步觀察消費結構差異，日本旅客在台灣主要消費集中於住宿業、百貨公司及餐飲業，其中在住宿業整體消費金額排名第一，而其平均每卡消費金額達11,063元，展現以美食、購物與都市觀光為主的旅遊特色；其在韓國則以醫療保健業為最大消費行業別，且平均每卡消費金額高達新台幣21,944元，住宿業並非主力消費行業，呈現以醫美與高價值目的型旅遊為主之市場定位；其在泰國則偏向住宿、餐飲及休閒度假型消費。相較之下，台灣兼具交通便利、文化接受度高、支付環境成熟及短程旅遊效率高等優勢，更符合日本旅客短天數、高頻率消費之旅遊需求。

另外台灣醫療保健產業相較於日本與韓國，具備價格合理、服務品質穩定及醫療體系成熟等優勢，未來若能結合健檢、醫學美容、休閒購物及短期旅遊行程，有望進一步提升日本旅客來台消費附加價值。然而，從國際競爭角度來看，台灣觀光發展或有升級空間。可以借鏡韓國與泰國之發展經驗，建立差異化市場定位為方向。

該報告建議未來或可持續強化台灣作為「高品質短程微旅行目的地」之市場定位，並聚焦發展高品質旅遊產品、都市與文化混合型旅遊、高便利短期休閒行程，以及結合美食、購物與季節性主題活動之旅遊產品，以提升日本旅客來台消費意願與整體旅遊附加價值。

聯卡中心董事長桂先農表示，聯卡中心一向支持公益、關懷社會，致力於將數據應用於各種議題之分析，以善盡企業社會責任，信用卡交易數據不僅能觀察消費金流，更能洞察旅遊行為、產業變化與城市發展脈動，面對全球觀光與消費型態快速變化，聯卡中心將持續深化與國際卡組織合作，以全球視野分析掌握觀光市場趨勢，期能有助台灣打造更具國際競爭力的觀光生態系。