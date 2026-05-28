2026台灣財務金融學會年TIP專題論壇29日登場

面對全球永續金融與氣候轉型浪潮，如何運用ESG資訊，協助投資決策與企業治理，已成為高度關注的重要議題。臺灣指數公司訂於2026年5月29日參與「2026臺灣財務金融學會年會暨國際研討會」，舉辦「TIP實務專題論壇」及「TIP實務講座」兩項活動，邀集產學界專家共同探討永續評鑑資訊應用、責任投資及氣候治理等發展與趨勢。

TIP實務專題論壇以「氣候治理與轉型機遇下，永續評鑑資訊如何協助實踐責任投資」為主題，由臺灣指數公司總經理陳文練擔任主持人，邀請國泰投信投資管理部永續暨責任投資科協理李旼易，以及國立臺北大學商學院院長黃啟瑞共同與談，從投資實務、學術研究與永續治理角度，分享實務經驗，剖析永續評鑑資訊於責任投資中的應用與未來發展趨勢。

TIP實務講座則聚焦ESG資訊於學術實證研究與投資應用，由臺灣指數公司研發團隊分享「TIP台灣永續評鑑」的產業ESG洞察及永續指數發展與應用，並邀請國立臺北大學全球變遷與永續科學研究中心主任池祥麟，以國際永續趨勢、前瞻指標及氣候轉型風險為主軸，探討企業永續評鑑制度的應用與精進方向。

臺灣指數公司表示，隨著永續金融、責任投資在台灣快速發展，ESG資料的取得已不再是主要挑戰；真正關鍵的是，如何從龐雜資料中萃取具應用價值的資訊，有效供投資決策參考，並延伸至投資後與被投資公司溝通、議合，做責任投資完整流程的運用。這次論壇與講座期望透過學術與實務交流，深化大家對永續資訊應用的理解，促進ESG資訊在永續發展、氣候治理及學術研究等領域的更廣泛的應用與連結。

2026臺灣財務金融學會年會暨國際研討會訂於5月29日於輔仁大學舉行。