惠譽授予華南永昌證擬發行無擔保次順位普通公司債AA(EXP)的預期評等

惠譽國際信用評等公司授予華南永昌綜合證券（AA+(twn)/ 展望穩定）擬發行的無擔保次順位普通公司債「AA（EXP）（twn）」的預期評等。該債券發行存續期間為十年且募集資金將用於支持一般業務營運的流動性和資本需求。該債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。

華南永昌證券為華南金控的全資子公司，後者為台灣主要的金融集團。 華南永昌證券是一家中型券商，在2026年第1季底的經紀業務市占率約為 2.6%。 其業務範疇也包含自營交易、投資銀行及資產管理。

惠譽表示，華南永昌證券擬發行的台幣無擔保次順位普通公司債評等較發行人的國內長期評等低一級，反映其相對於無擔保主順位債券更高的損失風險。由於該債券沒有吸收虧損和股權轉換的特性，因此惠譽並未針對評等採取額外的下調。惠譽根據Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria與Corporate Recovery Ratings and Instrument Ratings Criteria評估此債券，與其他亞太地區證券公司債券的評估方法一致。