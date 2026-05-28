聽新聞
0:00 / 0:00
惠譽授予華南永昌證擬發行無擔保次順位普通公司債AA(EXP)的預期評等
惠譽國際信用評等公司授予華南永昌綜合證券（AA+(twn)/ 展望穩定）擬發行的無擔保次順位普通公司債「AA（EXP）（twn）」的預期評等。該債券發行存續期間為十年且募集資金將用於支持一般業務營運的流動性和資本需求。該債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。
華南永昌證券為華南金控的全資子公司，後者為台灣主要的金融集團。 華南永昌證券是一家中型券商，在2026年第1季底的經紀業務市占率約為 2.6%。 其業務範疇也包含自營交易、投資銀行及資產管理。
惠譽表示，華南永昌證券擬發行的台幣無擔保次順位普通公司債評等較發行人的國內長期評等低一級，反映其相對於無擔保主順位債券更高的損失風險。由於該債券沒有吸收虧損和股權轉換的特性，因此惠譽並未針對評等採取額外的下調。惠譽根據Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria與Corporate Recovery Ratings and Instrument Ratings Criteria評估此債券，與其他亞太地區證券公司債券的評估方法一致。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。