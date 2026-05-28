瑞銀資產：新興市場企業債非「不具吸引力」而是偏向「被低估」

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管Shamaila Khan指出，新興市場企業債在評價、供需與風險調整後報酬三面向均展現投資價值，從投資吸引力應同時看三件事：評價是否合理、供需是否支持、以及長期風險調整後報酬是否具競爭力。以這三個面向檢視新興市場企業債，結論更偏向「被低估」而非「不具吸引力」。

更重要的是新興市場企業債已由小眾市場成長為具規模的全球資產類別，投資人可透過更成熟的交易與風控工具參與，投資可行性已明顯提升。

Shamaila Khan表示，儘管基本面改善，新興市場企業債通常仍以折價交易，與已開發市場同業相比有更划算的價差。新興市場投資等級公司提供相較於美國投資等級債券更高的利差，不論是絕對利差、槓桿每回合利差還是持有期間每回合利差。非投資等級的新興市場公司債更能大幅超越美國非投資等級債券的利差。此外，信用評等機構對新興市場企業的評等長期偏保守，若考量此一因素，實際可獲得的風險溢酬可能更具吸引力。

技術面上，自2022年以來,新興市場企業債在扣除到期還本、息票支付與公司行為後，整體呈現淨供給為負的狀態。當新供給有限而投資需求逐步擴大，既有債券更容易獲得價格支撐。對投資人而言，這提供不同於純基本面之外的額外支撐來源。

若以夏普比率（Sharpe ratio）衡量過去20多年的表現，以JPMorgan新興市場公司債指數代表的新興市場公司債在主要資產類別中名列前茅，反映其在承擔風險後所獲得報酬補償具吸引力。特別是投資等級企業債，在相對較低波動度下，提供穩健報酬，對長期資產配置具有意義。換言之，新興市場企業債的吸引力不僅來自收益，更來自「收益/風險」比的改善。

新興市場企業債淨供給狀況。資料來源：JPMorgan