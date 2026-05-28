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瑞銀亞洲投資論壇主題「變革時代 投資未來」 逾4,500名與會者創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀全球財富管理聯席總裁兼亞太區總裁康瑞博（Iqbal Khan）。瑞銀/提供
瑞銀全球財富管理聯席總裁兼亞太區總裁康瑞博（Iqbal Khan）。瑞銀/提供

瑞銀2026年5月27日在香港舉行第29屆旗艦亞洲投資論壇（Asian Investment Conference, AIC）的主要議程。瑞銀全球財富管理聯席總裁兼亞太區總裁瑞博（Iqbal Khan）於論壇上致開幕辭，歡迎逾4,500名與會者親臨香港出席，出席人數創歷屆新高。

瑞銀全球財富管理聯席總裁兼亞太區總裁 康瑞博（Iqbal Khan）在瑞銀亞洲投資論壇（UBS AIC）表示，「本周在香港和新加坡舉辦的亞洲投資論壇雲集超過6,000名投資者、決策官員和商界領袖，以及400家企業，這些企業市值合共超過10萬億美元，將共同探討當代的關鍵議題。

今年的主題是「變革時代 投資未來」，與當前環境息息相關。我們身處的時代正經歷經濟劇變，在這次論壇上，誠邀來自世界各地的專家，共同探討人工智能對增長與顛覆、政策與社會，以及各行各業的影響，包括現有產業和未來新興行業。」

2007-2023年擔任芝加哥聯邦儲備銀行行長兼首席執行官Charles Evans表示：「美國市場表現強勁，聯儲局最新經濟預測就央行而言相當樂觀。但這預測亦凸顯經濟增長面臨重大下行風險，通膨則面臨上行風險。新任聯儲局主席Kevin Warsh和聯邦公開市場委員會（FOMC）面對艱巨任務，需設法應對這些不明朗因素。」

Charles Evans指出，由伊朗衝突引發的最新一輪「暫時性供給衝擊」（transitory supply shock），正考驗眾聯儲局官員的耐性—原本預期通膨在連續五年高於目標水平後，即將回落至2%。儘管核心通脹指標有所回落，但實際承受所有物價上漲壓力的企業和消費者未必如此樂觀。

當前美國生產力穩步提升，看來為人工智能新時代的樂觀情景提供支持。該趨勢有望持續相當長一段時間。那麼，本輪經濟週期與以往有何不同？美國上一次生產力大幅提升出現於1996年至2004年間。人工智能對通脹的整體抑制作用，既取決於財富創造規模能否支持實體投資與消費增長，也取決於貨幣政策立場。

2018至2025年擔任紐西蘭儲備銀行行長 Adrian Orr表示：「各國央行需防範價格劇烈波動引發全面通膨，尤其在當前實施寬鬆貨幣政策的背景下。」

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