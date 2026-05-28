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渣打銀設天母私人理財中心

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「渣打國際私人理財中心」天母分行昨日開幕，由渣打集團財富管理暨消費金融業務兼東協、南亞、大中華及北亞區行政總裁徐仲薇（左三）、渣打私人銀行與富裕客群主管暨大中華與北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓（左四），及渣打銀行總經理游天立（左二）共同主持剪綵儀式。渣打銀行／提供
「渣打國際私人理財中心」天母分行昨日開幕，由渣打集團財富管理暨消費金融業務兼東協、南亞、大中華及北亞區行政總裁徐仲薇（左三）、渣打私人銀行與富裕客群主管暨大中華與北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓（左四），及渣打銀行總經理游天立（左二）共同主持剪綵儀式。渣打銀行／提供

台灣高資產客群成長帶動財富管理的場景不斷向生活領域延伸。渣打銀行在台第三座「渣打國際私人理財中心」（Priority Private，簡稱PP）天母分行昨（27）日開幕，成為渣打銀PP全球第19個據點。

此外，渣打銀首度揭曉PP貴賓專屬的「渣打 Beyond 世界之極卡」；業界獨有的myRM數位隨行理專服務，也隨著渣打行動銀行App升級，提供更全面的產品諮詢與即時服務。

渣打在一年半內於台灣設置了三處PP，顯見市場的需求相當強勁，目前渣打在台灣的的資產規模，僅次於新加坡和香港。渣打在台的PP將善用在地優勢。

渣打集團財管暨消金業務兼東協、南亞、大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，亞洲是全球財富管理市場的重要成長動能，而台灣客戶的財富管理需求也正快速與國際接軌。客戶對財富管理的期待正在改變。從資產配置、跨境金融服務到數位化體驗，缺一不可；高資產客戶也更加重視值得信賴的專業建議，以及能貼近生活方式的財富管理方案。

渣打銀行總經理游天立表示，集團近年深耕高資客群，正加快台灣市場與國際的連結。天母向來是高資產客群聚落，也具備高度國際化特性，再加上未來還有輝達在士林的落地，以及渣打深耕天母區域超過40年的經驗，天母國際私人理財中心的開幕，落實與客戶攜手累積財富的長期承諾。

此外，為了進一步打造作高資產客群的不凡體驗，渣打銀推出採取邀請制的「渣打 Beyond 世界之極卡」，讓優先私人理財貴賓的尊榮延伸至國際化的生活場景，同時，以myRM 數位隨行理專服務獨步同業的行動銀行App也配合全新升級，讓高資產客群能不受時間與空間的限制，掌握財富管理的契機。

渣打 天母 渣打銀行

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