渣打銀設天母私人理財中心

台灣高資產客群成長帶動財富管理的場景不斷向生活領域延伸。渣打銀行在台第三座「渣打國際私人理財中心」（Priority Private，簡稱PP）天母分行昨（27）日開幕，成為渣打銀PP全球第19個據點。

此外，渣打銀首度揭曉PP貴賓專屬的「渣打 Beyond 世界之極卡」；業界獨有的myRM數位隨行理專服務，也隨著渣打行動銀行App升級，提供更全面的產品諮詢與即時服務。

渣打在一年半內於台灣設置了三處PP，顯見市場的需求相當強勁，目前渣打在台灣的的資產規模，僅次於新加坡和香港。渣打在台的PP將善用在地優勢。

渣打集團財管暨消金業務兼東協、南亞、大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，亞洲是全球財富管理市場的重要成長動能，而台灣客戶的財富管理需求也正快速與國際接軌。客戶對財富管理的期待正在改變。從資產配置、跨境金融服務到數位化體驗，缺一不可；高資產客戶也更加重視值得信賴的專業建議，以及能貼近生活方式的財富管理方案。

渣打銀行總經理游天立表示，集團近年深耕高資客群，正加快台灣市場與國際的連結。天母向來是高資產客群聚落，也具備高度國際化特性，再加上未來還有輝達在士林的落地，以及渣打深耕天母區域超過40年的經驗，天母國際私人理財中心的開幕，落實與客戶攜手累積財富的長期承諾。

此外，為了進一步打造作高資產客群的不凡體驗，渣打銀推出採取邀請制的「渣打 Beyond 世界之極卡」，讓優先私人理財貴賓的尊榮延伸至國際化的生活場景，同時，以myRM 數位隨行理專服務獨步同業的行動銀行App也配合全新升級，讓高資產客群能不受時間與空間的限制，掌握財富管理的契機。