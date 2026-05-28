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元大人壽推美元還本保單

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽建議子女教育金的準備愈早開始愈有利，「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」兼顧保障與穩健資產累積，是優質的工具選擇。元大人壽／提供
元大人壽建議子女教育金的準備愈早開始愈有利，「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」兼顧保障與穩健資產累積，是優質的工具選擇。元大人壽／提供

元大人壽推出「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」，提供父母在教育基金準備上更多元且兼具保障的選擇。

少子化、高教育成本與全球化競爭趨勢下，教育資金需求已不再只是短期開銷，而是需要長時間準備與穩定累積的重要家庭財務課題。元大人壽觀察，愈來愈多家長開始重視教育基金的超前部署，不僅希望提前累積孩子未來教育資源，也更加關注如何兼顧家庭保障與資產規畫。

元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險具有下述三大商品優勢，協助保戶達成不同階段的人生目標：

一、兩種生存金選擇權，滿足不同階段規劃，資金運用更靈活。 (一)教育基金選擇權：可選擇在保險年齡達12歲、18歲、22歲的保單周年日啟動教育金機制，支應不同階段不同的教育支出，不論是才藝課程或是留學規劃，都可透過每年支付的生存保險金穩定支持，直至保險年齡達29歲的保單周年日，提供孩子安心編織夢想的踏實守護。(二)守護基金選擇權：可選擇保險年齡達30歲、40歲、50歲、60歲、70歲、75歲之保單周年日，一次領回生存保險金，滿足人生不同階段的資產規劃，資金運用更靈活。

二、提供保額選擇權，依照不同人生責任，加強家庭防護網。此保單每屆滿五年，或是在被保險人結婚（以一次為限）、生子等重大時刻，可申請增加保險金額，每次最高可增加投保當時基本保險金額的20%，提供家庭堅強防護。

三、分期定期給付自由選，溫暖傳承摯愛。身故保險金與完全失能保險金皆可選擇分期定期給付，身故保險金搭配指定受益人，讓傳承計畫更周延，妥善照顧摯愛。

元大人壽表示，現代父母養育小孩的成本節節上升，因此如何將資金妥適運用更是一門學問，善用保險的特性不僅可達到事半功倍的效果，為下一代儲備一個美好的未來，更可以兼顧家庭保障，一舉數得，讓辛苦累積的資產做最有利的配置。

元大人壽 保單 少子化

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