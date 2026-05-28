元大銀買證交所2%股權

元大銀行昨（27）日公告取得臺灣證券交易所普通股，交易總金額約28.05億元，取得股數約3萬4,631張，持股比率達2%，展現擴大長期股權投資布局的策略方向。加計原元大證持有證交所的6.44%股權，合計元大集團持有證交所持股達8.44%。目前元大證為證交所法人董事之一，代表人為元大金控（2885）總經理黃維誠。

根據公告內容，元大銀行此次向台化取得證交所普通股，每股交易價格為81元，總交易金額約28億元。台化為充實營運資金及強化財務結構，近期持續處分長投，包括南亞科和證交所股票，台化也積極進行資產活化，本月公告，處分雲林麥寮閒置土地，予關係人麥寮汽電公司，以配合麥寮汽電公司設置太陽光電廠用地需求。

元大銀行表示，此次取得證交所股權的主要目的，在於「增裕長期股權投資收益」。