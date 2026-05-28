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台企銀衝刺高資產規模

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣中小企業銀行昨（27）日舉行法人說明會，副總經理曾國樑表示，今年3月已送件申請財管2.0業務，力拚高資產業務資產管理規模三年達142億元。

台企銀（2834）今年首季亮點是財富管理業務仍維持成長動能。曾國樑表示，首季財管手續費淨收益達13.16億元，年增3.79%，主要受惠保險、基金與信託等業務成長。其中保險淨收益占比約76.44%，基金淨收益占比則由去年同期16.48%提升至23.56%。目前保險手續費收入仍以美元壽險商品為主，鎖定有外幣資產配置需求的客戶，今年將持續與多家壽險公司合作，推展保障型、儲蓄型與資產傳承商品，同時增加基金、海外債及海外ETF等產品比重，提供客戶相對穩健的投資配置。

在財管2.0布局方面，曾國樑表示，今年3月已完成財管2.0業務申請送件，近期並已補件送交銀行局，同步規劃進駐高雄亞灣資產管理專區，擴大高資產客群服務版圖。截至目前台企銀高資產客戶共5,842戶，其中企業戶占54.66%、自然人占45.34%，預估高資產管理業務資產規模將由第一年的68.48億元，逐步提升至第三年的142.1億元。

台企銀首季稅後純益34.3億元，較去年同期成長17.1%，每股稅後純益（EPS）0.35元，年增9.38%，在利差擴大與財富管理業務成長帶動下，獲利表現穩健。

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