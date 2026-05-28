兆豐金談合併 三個優先 張傳章：不為排名而併購

兆豐金控（2886）總經理張傳章昨（27）日回應金控整併議題時表示，會優先詢問三個核心議題，包括一是資產品質是否過關，二是整合是否做得到，三是長期是否真的能夠貢獻獲利，他強調，不會為了追求規模或排名而出手併購。

兆豐金昨日舉行線上法說會，第1季稅後純益達93.9億元，年增17%，每股純益（EPS）為0.63元，ROE（股東權益報酬率）提升至9.46%，其中又以非銀行子公司成長幅度最大，他同時表示對金融整併持審慎而開放的態度，並預估今年台灣經濟受AI發展驅動，呈K型化成長，新台幣兌美元匯率將落在30.5元至32.5元區間。

兆豐金控前四月稅後純益達142.5億元，年增率達40%，延續穩健成長動能。從今年首季獲利結構來看，兆豐金控核心子公司兆豐銀行稅後純益為70.8億元，受惠於半導體、電子業景氣延續及企業跨境資金配置需求，財富管理動能亦持續放大，高資產客群資產管理規模（AUM）達2,561億元，年增17%；非銀行子公司亦表現突出，獲利占比從去年同期的12.63%一舉跳升至26.36%，翻倍成長。

針對法人關切的金控整併議題，張傳章表示，集團始終保持審慎而開放的態度。對於任何潛在併購案件，兆豐金控會優先詢問三個核心問題，一是資產品質是否過關，二是整合是否做得到，三是長期是否真的能夠貢獻獲利，不會為了追求規模或排名而出手併購。此外，整併過程將高度重視穩定性，包括員工安置、客戶關係延續及經營文化是否相容，以避免併購後侵蝕既有價值。

張傳章指出，若具備策略意義且能帶來實質綜效、符合上述原則的前瞻標的，會在風險可控前提下果斷評估、精準出手。兆豐金將採取內外並進的成長策略，對外深耕美、日及新南向等關鍵市場，對內則加速數位金融與跨境服務能力。

在總體經濟展望上，張傳章認為，今年台灣經濟將呈現「K型化成長」，主要受惠美國AI資本支出擴張，帶動伺服器與先進半導體出口及投資；然而，高科技產業以外的多數傳統產業，仍面臨外需復甦有限、產能過剩與房市疲軟等壓力。

關於利率與通膨，張傳章預期台灣短期降息機率並不高，中央銀行預估今年通膨率低於2%，利率預估維持穩定；但地緣政治仍帶來壓力，若通膨再度突破2%，貨幣政策可能轉向緊縮。美國方面，因關稅轉嫁及美伊衝突推升通膨與能源價格，市場對快速寬鬆的預期已明顯收斂，預估今年聯聯準會利率多仍落在3.5%至3.75%之間。

至於匯率走勢，張傳章表示，受到壽險業降低避險、中東戰事及聯準會新任主席華許立場等多空因素交錯影響，預估今年美元兌新台幣匯率將落在30.5元至32.5元區間，高檔震盪將成為常態。整體而言，今年總經下行風險包含AI投資過熱、關稅政策變動及能源危機等，但在高科技成長動能與央行中性政策支撐下，國內經濟仍具一定穩定性。