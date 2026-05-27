凱基網路銀行升級版正式上線 四大亮點打造「最懂你」數位金融服務

凱基銀行致力提供客戶安全、便利及貼心的數位金融服務，27日宣布全新升級版「網路銀行」正式上線，本次更新以「懂你所需」為核心，除了推出簡潔設計介面、常用交易功能升級、多元投資一站管理、信用卡帳務服務等四大亮點升級。本次升級更整合跨裝置體驗與多元金融服務，打造更直覺、流暢的一站式數位金融平台。

凱基銀行表示，隨著數位使用習慣快速成長，數位平台登入與交易量維持雙位數成長，客戶對「操作一致性」與「便利性」需求也持續升高。本次改版透過前後台全面升級與系統整合，不僅提升平台穩定度與營運效率，更提供手機、平板與電腦間的跨裝置無縫對接，讓客戶不論在哪個平台使用數位金融服務，都獲得一致的操作體驗、感受便利有感的升級服務。

凱基銀行新版網銀第一大亮點升級為網銀介面直覺設計，客戶可根據使用習慣自訂個人化首頁，並透過新增的「放大鏡快速搜尋功能」快速查找所需服務。此外，新版網銀亦導入 QR Code 快速登入功能，達成跨裝置體驗的一致性，客戶無論使用何種載具，都能享有同樣順暢的操作流程。

此外，針對客戶最常使用的轉帳、定存及換匯等三大交易功能優化，客戶在轉帳時，透過常用帳號設定與歷史紀錄快速操作，可大幅縮短操作時間，更可透過定存功能的「帳務小卡」，讓帳務狀況的呈現一目了然。客戶亦可透過換匯服務中查看近7日最高與最低價參考價格與匯率走勢回顧，掌握最佳理財時機。

凱基銀行為滿足客戶全球布局的需求，新版網銀整合多元投資工具，提供一站式管理平台，包含基金交易熱門排行與到價通知、母子基金「智慧鎖利」功能；在外國股票與 ETF 方面，全面支援美股及港股申購，讓客戶參與全球市場更便利。此外，新增債券進階篩選功能，可依據債券申購門檻查看篩選標的，幫助客戶在海量資訊中快速精準地配置資產。

針對信用卡卡友，新版網銀簡化了開卡與帳務管理流程。客戶點選卡面除可立即前往開卡，並能即時查詢消費紀錄、未出帳明細及當期帳單。此外，點數兌換流程亦同步進化，客戶可隨時掌握點數效期與兌換明細，讓點數運用更具靈活度，全方位掌控信用卡帳務資訊。

凱基銀行將持續推動創新數位金融服務，以數位科技賦能提升服務品質，透過不斷迭代數位通路功能，致力成為客戶心中最智慧、最懂需求的數位銀行夥伴。