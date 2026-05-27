550億元台股活水要來了！勞退、勞保、國保基金提撥委外代操

勞動部勞動基金運用局27日表示，將辦理新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金115年度第1次國內投資（相對報酬類型）委託經營業務公開徵求受託機構，額度550億元，申請期限到6月24日下午5時為止。委託期間自勞金局首次撥付委託資產日起5年。

此次辦理，依據勞工退休金條例、勞工退休金條例退休基金管理運用及盈虧分配辦法、勞工保險基金管理及運用辦法、國民年金保險基金管理運用及監督辦法、勞動基金運用作業要點、勞動基金委託經營要點、國民年金保險基金管理及運用作業要點、國民年金保險基金委託經營辦法等相關規定。

勞金局說明委託總額度，新制勞工退休基金至多新台幣450億元、勞工保險基金至多50億元及國民年金保險基金至多50億元，合計至多550億元。

預定選任5家業者，如申請參加評選業者未達10家或有其他因素，本局以申請家數二分之一為原則，得酌減委託家數。每家業者受託額度為新制勞工退休基金90億元、勞工保險基金10億元及國民年金保險基金10億元，合計110億元。

至於委託投資要求，自建倉期間屆滿第一日起算之淨年投資報酬率以本局指定指標FTSE4Good台灣指數公司台灣永續指數之報酬指數同期間年投資報酬率加計100個基本點為目標報酬率。風險忍受度為累計追蹤誤差值（tracking error）在年化5%以下。

以2026年4月30日為基準日，申請業者之資格條件，需成立三年以上，經金管會核准取得經營全權委託投資業務執照。所管理資產總規模，不得少於新台幣100億元。

所管理之單一國內基金或信託帳戶之規模，至少應有一檔最近三年之月底餘額平均在5億元以上，且其操作績效應符合下列一或二之條件：

一、共同基金或信託帳戶最近三年累計收益率在中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會評比同類型共同基金排名中位數以上，或在同期間台灣加權股價指數報酬率以上，且以台灣加權股價指數為參考指標所計算之累計追蹤誤差在12%以下者。

二、受託代操機構法人資產帳戶最近三年累計之總報酬率應達該受託契約所訂目標報酬率，若無約定目標報酬率者，應達同期間台灣加權股價指數報酬率。

申請業者自勞金局前次公告辦理各經管基金國內投資相對報酬類型委託經營業務之日（2023年9月11日）起，至本次委託經營業務公告日前一日（2026年5月26日）止，未曾因績效不佳經提前終止本局經管基金（新、舊制勞退基金、勞、國保基金）國內投資相對報酬類型委託投資契約。

申請業者與勞金局間未存有任何訴訟或仲裁案件，且本次委託經營業務公告截止前五年內未受金管會警告以上處分。此次委託採團隊經理人制（主、協管投資經理人應至少各指派一人），擬任之主、協管投資經理人於公告截止日前五年內未受金管會命令停止或解除職務之處分。