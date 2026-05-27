台股續強新台幣連6升 收31.42元創逾半個月高點

良好的公司治理是驅動企業永續經營的核心動能，元大金控集團秉持金融業最高公司治理標準，落實誠信經營，2026年再獲臺灣證券交易所第12屆公司治理評鑑前5%，在1,009家上市公司及801家上櫃公司評比中，以卓越實力名列前茅。元大金控十度獲此殊榮，元大期貨更連續12年入榜，為全臺唯一蟬聯此殊榮的期貨公司，也是唯一的金融業者。

2026-05-27 14:06