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台股續強新台幣連6升 收31.42元創逾半個月高點
市場正面看待美伊協議進展，加上台股續衝鋒，吸引熱錢流入，股匯同步走揚，台股盤中與收盤指數雙創歷史高點，新台幣兌美元收31.42元，小升3.1分，匯價連6升，創逾半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額27.34億美元。
美國與伊朗稍早發生新一輪衝突後，市場仍樂觀看待美伊有望達成協議，終結中東戰事。美股主要指數多收高，費半指數勁揚，激勵台股今天開高，盤中大漲近1300點，攀至44818.25點，終場上漲731.43點，收在44256.8點，盤中與收盤指數雙創歷史高點，成交值再創新天量。
新台幣兌美元今天以31.43元開盤，受台股創高、熱錢流入帶動，匯價延續升勢，不過進口商、投信、政府基金等美元買盤積極進場，升值動能受限，匯價呈現窄幅波動，盤中最高31.377元、最低31.43元，全日區間不超過6分。
外匯交易員表示，新台幣匯價已經來到近期高檔，逢低進場的美元買盤絡繹不絕，央行也持續調節，避免升勢過快，終場仍收在31.4元價位，短線應呈現「緩步升值」，暫於31.3元上方震盪，靜待消息面有無新的進展。
央行統計今天主要貨幣變動，美元指數小漲0.03%，人民幣微升0.07%，新台幣升值0.1%，韓元漲0.11%，日圓下跌0.1%。
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