看好輝達效應及在地富豪 渣打天母打造國際私人理財中心

看好台灣高資產客群成長動力，以及輝達（NVIDIA）落腳北士科，天母商圈新、舊財富管理活絡，渣打銀行27日宣布在台第三座「渣打國際私人理財中心」天母分行正式開幕，並首度揭曉優先私人理財貴賓專屬的「渣打 Beyond 世界之極卡」，串聯財富管理、國際視野與環球旅程以及美饌饗宴，打造全新尊榮體驗。

全新開幕的天母分行是渣打集團積極布局優先私人理財業務的全球第19個據點，除了展現深耕台灣市場的承諾，也代表集團財富管理業務的快速成長。

渣打集團財富管理暨消費金融業務兼東協、南亞、大中華及北亞區行政總裁徐仲薇專程出席開幕儀式時表示，亞洲是全球財富管理市場的重要成長動能，台灣客戶的財富管理需求也正快速與國際接軌。

徐仲薇指出，客戶對財富管理的期待正在改變。從資產配置、跨境金融服務到數位化體驗，缺一不可；高資產客戶也更加重視值得信賴的專業建議，以及能貼近生活方式的財富管理方案。渣打全球網絡與國際資源不僅切合客戶的需求與市場發展趨勢，我們更高興在台灣同步推出完整的財富管理方案，凸顯台灣位居集團前三大財富管理市場的戰略布局。

渣打銀行總經理游天立表示，配合集團近年深耕高資產客群策略，正加快台灣市場與國際趨勢的連結。天母向來是高資產客群聚落，也具備高度國際化特性，再加上未來還有高科技產業的落地，以及渣打深耕天母區域超過40年的經驗，天母國際私人理財中心的開幕，除了帶來全面升級的服務與環境，更是落實與客戶攜手累積財富的長期承諾。

游天立強調，從國際私人理財中心、專屬財富管理方案，到人才團隊與數位服務，渣打將持續以全方位的投資，帶入全球視野，開創財富管理的新紀元。

天母分行「國際私人理財中心」著重客戶隱密性與舒適性，搭配貼心的禮賓服務營造尊榮感，，插畫家湯士賢以明亮、粉嫩的色彩，結合全球經典地標創作的數位藝術，則巧妙將渣打集團全球營運版圖與重要城市地標融入故事感，成為天母分行的獨特風景，讓當代藝術也能成為提升渣打優先私人理財體驗的重要元素。

為了進一步打造作高資產客群的不凡體驗，渣打銀行推出採取邀請制的「渣打 Beyond 世界之極卡」，讓優先私人理財貴賓的尊榮延伸至國際化的生活場景。著重在環球旅行與頂級餐飲禮遇的Beyond 世界之極卡採金屬卡面設計，不僅呼應高資產客群對品味與細節的高度要求，優先禮遇更涵蓋日常消費，搭配專屬的專業諮詢與全球金融支援，從國內外行程規劃、餐飲與消費、全球機場接送、貴賓室攜伴與快速通關服務，到國際私人理財中心的專屬禮賓服務，無縫銜接。