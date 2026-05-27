彭金隆：台灣已是國際級資本市場 需更多元商品服務

金管會主委彭金隆今天表示，台灣資本市場已經成為一個國際級資本市場，期盼證交所、櫃買中心扮演更積極角色，讓台灣資本市場更健全、更國際化、更有前瞻性，也需要更多元商品服務加入，符合國際級資本市場要素。

經濟日報今天下午舉行第16屆權民搶百萬頒獎典禮，彭金隆致詞時表示，台灣在1997年開放第一檔權證，當時開放原因，也跟推動台灣成為亞洲金融中心的政策有關。30年後，台灣現在也在推動資產管理中心計畫，助金融業整體升級。30年來權證市場經歷許多困難，但現在權證交易量在全球已名列前茅，未來前景也具備潛力。

彭金隆指出，台灣資本市場已經成為一個國際級資本市場，也期許台灣證券交易所、櫃買中心可以扮演更積極重要角色，讓台灣資本市場更健全、更國際化、更有前瞻性，符合所謂國際級資本市場條件跟要素。台灣成為國際級資本市場，需要更多元商品服務加入。

彭金隆說，一開始發行權證，外界多視為風險較高的衍生性商品，這確實也是其特性，但權證也具備增進市場效率性、增加流動性、重要避險工具功能，最重要的還有發現市場價格，這都是國際級資本市場不可或缺的部分，預期會隨著資本市場持續成長。

台灣證交所董事長林修銘表示，台灣權證發展30年，證交所也推動透明化、優化權證制度等，根據2025年統計，目前上市權證有5萬檔，交易金額排到全球第5名；截至今年4月底權證成交金額也較去年同期成長近1倍，預期未來權證市場必定還會再創高峰。