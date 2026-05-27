凱基台灣精五門基金 成立以來累積報酬逾1,674%

首檔不配息再投入的台股主動式ETF─凱基台灣主動式ETF（00407A）預計於6月4日至6月10日間展開募集。檢視凱基投信過去台股基金累積報酬可發現，凱基台灣精五門基金多數期間績效表現皆為同類型前段班，短中長期表現皆具競爭力。

凱基台灣精五門基金無論是在今年以來，或是三個月、六個月、一年、二年、三年累積報酬表現，多數都能位於同類型台股基金的平均之上，成立以來累積報酬更逾1,674%，展現出能夠分辨價格波動與價值改變的選股與風險控管能力。市場呈現多空循環，若想追求相對穩定的報酬表現，需仰賴長期投資策略與紀律化執行，以降低基金在多頭時才進場追高、在市場恐慌時錯殺的機率。

凱基投信表示，在AI主權的軍備戰中，台灣掌握全球AI伺服器逾90%的產能，在AI創新發展中，台灣硬體供應鏈扮演重要角色，若沒有硬體生態系，AI根本沒有落地的算力，台廠供應鏈重要性可以想見。當台灣已經成為「世界的台灣」，要投資台股，必須先看懂全球供需變化。

凱基投信台股基金團隊在選股策略不只著重公司基本面，更運用台股企業獲利景氣循環圖與多因子模型，在不同的市場位階自動校準，一旦景氣出現變化時，風險控管系統即能發出預警，協助經理人預判前方路況。作為凱基投信推出的第一檔主動式ETF，主動凱基台灣將延續凱基投信台股團隊的投資策略，可望為投資人打造「抱得住、抱得久」的投資組合，追求超額報酬機會。

台灣今年第1季經濟成長率達13.69%，創下近39年來的新高紀錄，台股後市仍可期。布局台股、主動操作升維時間複利的主動凱基台灣成為投資人掌握台股成長紅利機會的新選項。

主動凱基台灣基金募集期間發行價10元，經理費每年0.75%，保管費每年0.035%，凱基台股基金團隊首創主動台股ETF不配息機制，不只透過主動選股追求Alpha機會，更有望發揮時間複利的能力，是投資人得以相對較低門檻打包台股成長動能的優選之一。