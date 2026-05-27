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群益期首推股東專屬交易回饋活動 持有1股最高領千元折抵金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著股東會旺季到來，投資人對企業經營表現、股東權益與市場布局的關注度同步升溫。群益期貨（6024）2026年更首度推出股東專屬回饋活動—自6月1日至8月31日止，凡持有群益期股票並完成活動登錄，符合指定交易條件，最高可獲得1,000元手續費折抵金。

群益期貨董事長賈中道表示，這次活動的核心理念在於「價值共享、共同成長」。對群益期貨而言，每一位股東不僅是投資人，更是與公司攜手前行的重要夥伴。股東透過群益期貨平台進行每一筆交易，不只是為自己創造投資機會，同時也為公司注入成長動能；而公司則透過此次股東專屬活動，以最高1,000元手續費折抵金作為實質回饋，將經營成果與股東共享，形成一個「公司好，股東更好」的正向循環，落實與股東並肩同行、共創雙贏的承諾。

作為深耕台灣期貨市場的專業期貨商，群益期貨近年積極拓展海外交易商品與服務，提供更完整的國內外期貨及衍生性商品交易選擇，協助股東與客戶在國際市場中奪得先機。其中，群益期貨提供多元豐富的海外選擇權商品，涵蓋高達62檔以上標的，從市場避險利器如 VIX 恐慌指數，到熱門的黃金、白銀及原油等商品皆有涵蓋，範圍橫跨指數、外匯、能源、金屬與農產品等，協助投資人精準掌握不同市場的交易機會。

面對海外市場商品規格日益多元，群益期貨亦提供日到期、週到期及月到期等不同結算週期的選擇權商品， 並涵蓋微型等小型合約規格，讓投資人能依照自身資金規模、風險承受度與交易策略，進行更靈活且精準的資金配置與策略操作，進一步提升交易效率與市場應變能力。

這次活動為群益期貨首次結合股東身份推出的共好方案，活動門檻親民，只要持有1股群益期即可參與。這不僅是呼應投資人對股東權益的重視，更是邀請夥伴股東從「持有股票」延伸至「交易全球期貨市場」，將身分轉化為與公司一同前進的實質力量。

群益

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