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國泰世華攜手全家便利商店啟用小樹點 全盈+PAY 限時加碼4%回饋

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華攜手全家便利商店啟用小樹點（信用卡）一鍵折抵，「全家」My FamiPay、全盈+PAY限時單筆加碼4%回饋。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華攜手全家便利商店啟用小樹點（信用卡）一鍵折抵，「全家」My FamiPay、全盈+PAY限時單筆加碼4%回饋。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行持續深化「小樹點生態圈」布局，即日起攜手全家便利商店啟用「小樹點（信用卡）消費折抵功能」，卡友可於全台逾4,400間「全家」店舖，透過「全家」My FamiPay與全盈+PAY 1 付款時，一鍵折抵小樹點（信用卡）進行購物。為歡慶合作上線，國泰世華與「全家」My FamiPay、全盈+PAY同步推出限時加碼活動，即日起至2026年8月31日，消費者於CUBE App領取「全家折抵加碼」優惠券後，至全台「全家」店舖以My FamiPay或全盈+PAY綁定國泰世華信用卡，並使用小樹點（信用卡）一鍵折抵功能消費，當筆交易享加碼4%小樹點（信用卡）回饋。

國泰世華表示，活動期間凡體驗「全家」My FamiPay或全盈+PAY一鍵折抵功能，並至國泰世華官網完成活動登錄，即可加贈30點小樹點（信用卡）；活動期間首次於全盈+PAY綁定國泰世華信用卡並完成單筆99元（含）以上消費，再加贈100點小樹點（信用卡）。「全家」 亦同步推出國泰世華全卡友專屬歡慶優惠，包括咖啡、吐司等熱門商品皆有機會享指定優惠價格，讓消費者於日常購物中輕鬆享受點數折抵與多重回饋體驗。

此外，國泰世華卡友只要於「全家」My FamiPay或全盈+PAY綁定任一國泰世華信用卡正卡，還可於付款時即時查詢小樹點(信用卡)餘額並折抵，單筆消費最高可折抵100%，且無折抵上限，讓點數從回饋累積進一步延伸至日常支付應用。

國泰世華表示，此次合作亦為「全家」App首度將外部合作夥伴點數直接嵌入支付流程，開放於消費時進行一鍵折抵；全盈+PAY近年亦積極擴展生活支付場景與多元客群應用，提升大眾在數位支付的便利性與黏著度。透過此次合作，除了可提供卡友更直覺便利的點數使用體驗，也將進一步串聯會員、支付與實體通路場景，持續擴大小樹點應用版圖，打造更便利且更具整合性的數位消費體驗。

國泰世華 國泰 信用卡

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