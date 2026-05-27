「兒少版 TISA」6-18歲投資2,500元 賴總統：保底二年期定存利率

賴清德總統27日召開記者會說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」完整18項措施。他表示，6-18歲5,000元成長津貼，其中一半由政府幫孩子存入「兒少成長津貼專戶」，至少保底二年期定存利率，投資、保底機制跟勞保基金設計是一樣的。如果家長自己有多餘的錢，也可幫孩子自行投資操作。

賴總統致詞表示，有關「0到18歲成長津貼」，每人每月5,000元。在孩子0到6歲的時候，這5,000元交給家庭自由運用，國家跟家長一起養。當孩子6到18歲，這筆成長津貼，一半繼續提供給家庭減輕負擔；而另一半，政府會直接幫孩子預存入「兒少成長津貼專戶」。

賴總統指出，存入專戶的這筆錢，政府將委託專業的金融團隊管理投資，並且至少保底二年期定存利率。當孩子滿18歲時，這個專戶的資金就可以領出，這就是國家送給青年朋友的「成年禮」。

賴總統也說，將持續推動「弱勢兒少教育發展帳戶」。家長可自由選擇每月存入500元、1,000元或1,250元，政府會「一比一」相對提撥，簡單來說，就是家長存一份，政府也存一份，讓存款變兩倍，一直存到孩子滿18歲，讓弱勢的孩子，在成年時多一分力量。

他進一步說明，這項政策是國家對未來的重要戰略投資。政府不僅僅是要減輕家長的負擔，更積極為下一代累積競爭力，確保每一個孩子都能夠在國家支持之下穩定成長。

賴總統指出，在0到未滿6歲時，全額自由運用，每人每月5,000元成長津貼，會全額撥入申請人指定帳戶自由運用，直接補貼生養階段的育兒支出。

他說，在6到未滿18歲，政府會先給予一半自由使用，另一半由國家預存。也就是說，每月5,000元津貼中，2,500元維持撥入指定帳戶自由使用，另外2,500元則預存入兒少成長津貼專戶，由國家統一管理投資。

至於保底二年期定存利率，他解釋，保底機制跟勞保基金設計是一樣的。如果由政府負責管理操作，必須給孩子、勞工保證。政府至少要給予兩年期的定存利率，如果操作收益比較高，完全都是歸孩子的。這個設計跟勞保基金的設計是一樣的。

賴總統提到，可能如果家長有錢，其實可以自由操作，不一定要加入到這個帳戶來，避免複雜。這個專戶是政府要預存，然後18歲直接給孩子的，所以沒有要給家長來參與。