600萬卡友注意！全盈+PAY 攜手國泰世華小樹點 全家100%折抵消費

隨著台灣非現金支付市場持續成長，行動支付已成為民眾日常消費的重要工具。根據金管會統計，2025年全台非現金支付交易筆數達87.27億筆、年度成長率5%，交易金額更突破8.74兆元，顯示消費者對數位支付的依賴程度持續提升，其中便利商店更是高頻使用場域。

根據東方線上調查顯示，高達93.2%的消費者有集點習慣，其中77.6%的台灣消費者認為「直接折抵消費」是點數最具吸引力的使用方式，另有超過六成消費者會因點數回饋機制改變原本消費行為，顯示台灣市場已逐步從「累積點數」走向「活用點數」的新消費階段。看準數位支付與點數資產化趨勢，全盈+PAY 今宣布攜手國泰世華銀行及全家便利商店，正式啟動跨平台點數支付合作。自即日起，凡國泰世華銀行歸戶持有CUBE信用卡之消費者，於全家便利商店使用全盈+PAY，並綁定任一國泰世華信用卡正卡，即可於結帳當下選擇用小樹點(信用卡)點數一鍵折抵最高100%消費金額，且無使用上限，讓消費者後續在信用卡帳單看到折抵結果，有感體驗「活用點數」，讓銀行點數真正走入日常支付場景。

全盈+PAY 同步推出期間限定回饋活動，即日起至8月31日，首次於全家便利商店使用全盈+PAY 消費並選擇折抵小樹點(信用卡)功能，即贈30點小樹點(信用卡)(需登錄/限額)；同期，於CUBE App領取「全家折抵加碼」優惠券後，於全家便利商店使用全盈+PAY 綁定國泰世華CUBE信用卡付款，當筆消費選擇折抵小樹點(信用卡)，即享優惠券加碼4%小樹點(信用卡)回饋；此外，活動期間首次於全盈+PAY 綁定國泰世華信用卡並完成消費，單筆滿99元以上，再加贈100點小樹點(信用卡)。

此次合作不僅進一步整合支付、會員與點數生態，更象徵點數經濟正式邁向跨場景流通的新階段。透過全台超過4,400家全家便利商店高頻消費據點，持續深化「支付即服務」的策略布局，讓點數不再只是回饋機制，而是能在日常使用、自由流通的生活資產。

全盈支付總經理劉美玲表示：「全盈期待扮演『價值傳送門』的角色，透過點數跨平台合作與流通機制，讓用戶得以在多元生活場景中靈活轉換並運用其價值。此次與國泰世華攜手合作，最具指標性的意義在於共同推動『點數普及化』與『支付場景生活化』。當超過600萬名卡友發現手中的小樹點(信用卡)能於全家便利商店使用全盈+PAY 以1:1方式折抵消費時，點數便成為具備實質流通價值的『第二貨幣』。」

全盈+PAY強調以「普惠金融的3D新價值」積極開展新客群與創新服務模式，透過整合不同場景優勢，開拓差異化成長動能，不只在產業面持續提升服務功能，更邁向以場景金融為核心的開放式生態系，將電子支付功能延伸至更多合作夥伴與應用場景。