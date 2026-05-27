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貝萊德：投資組合需要新的分散風險來源 以因應更高的通膨

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，中東衝突引發市場對利率預期的全面重估，投資人需要保護投資組合，以因應更高的通貨膨脹。投資人可以布局避險基金與私募市場，以分散風險的來源。

貝萊德表示，當前的總體經濟格局是由大趨勢所形塑，黏性通膨與較高利率正成為結構性特徵。地緣政治分裂，進一步增加供應持續中斷的風險。主要經濟體財政赤字持續，加重長期借款成本的壓力。

與此同時，貝萊德表示，AI 基礎建設擴張正在帶動整體經濟的持續投資需求，進一步推升通膨壓力與資金需求。因此，從五年或更長的策略投資視野來看，貝萊德偏好通膨連結債券。

貝萊德強調，投資組合需要新的分散風險來源。從策略性投資角度來看，避險基金與私募市場適合作為分散工具，因為較不依賴整體市場走勢，而是更取決於經理人的投資能力。

在避險基金方面，貝萊德看好總體策略與絕對報酬策略，因為當總體衝擊廣泛影響風險資產時，這類策略較能發揮投資組合分散效果。在私募市場方面，貝萊德偏好基礎建設股權，因為現金流往往直接與通膨連結。此外，與 AI 驅動投資需求相關的私募信貸也值得注意。

貝萊德表示，整體而言，基於企業獲利穩健與AI主題，仍維持偏好風險資產的立場。傳統的投資組合分散方式在當前面臨挑戰，則突顯擴大分散工具來源的必要。

通膨 避險基金 中東

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