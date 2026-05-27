台灣進入大傳承潮 渣打銀18個月內設置3處PP 今天母據點開幕

台灣進入大傳承潮，億萬富翁數量大增。掌握該一趨勢，渣打銀行在台的第三家私人銀行「渣打優先私人理財」（Priority Private，簡稱PP），今天在天母盛大開幕。該據點專為往來資產總額達新台幣 3,000 萬元以上的高資產客戶所打造。渣打銀（台灣）總經理游天立表示，「渣打優先私人理財」因應財富回流與新科技新貴崛起，提供高資產客群的傳承與資產配置、以及創新保險商品。渣打在一年半內於台灣設置了3處PP，顯見市場的需求相當強勁，目前渣打在台灣的的資產規模，僅次於新加坡和香港。渣打在台的PP將善用在地優勢。」

「渣打優先私人理財」 享有全球指定機場接送、無限次全球機場貴賓室、頂級健檢與高爾夫球擊球優惠等專屬服務。 在全台設先後設立專屬旗艦據點，依次為台中市政分行、台北松高分行與台北天母分行，採全預約制，提供獨立私密的洽談空間。今天新開立的天母據點，共有9個私人理財VIP室。

游天立表示，渣打銀行還希望在台北再設立新的PP據點，但目前選址相當困難，也歡迎大眾提供好的據點消息。