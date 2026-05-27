富邦產險攜手中央再保環境永續志工日 200名志工協力清除廢棄物

為積極回應環境氣候變遷與生態保育挑戰，落實企業永續發展責任，富邦產險與中央再保險於23日攜手舉辦「環境永續志工日」，號召近兩百名志工同仁前往南崁溪北岸參與淨灘活動，總計清除約702公斤的海洋廢棄物，以實際行動守護海洋環境，深化對海洋保育與減塑議題的認識。

活動當天上午，所有參與的志工同仁前往南崁溪北岸進行淨灘行動，將散落於沙灘上的各類海洋廢棄物進行分類、清理及紀錄，展現企業落實減塑行動的具體成果。

富邦產險與中央再保表示，減塑不僅是日常環保行為，更是降低環境風險的重要一環。透過淨灘行動，期盼同仁從日常生活中落實減塑選擇，進而帶動社會對永續消費的重視。

行動日當天亦更安排許厝港濕地多樣性生物導覽，在專業講師帶領下，認識濕地生態及其在生態平衡中的關鍵角色。透過實地觀察與解說，讓參與志工同仁更深刻理解自然生態與人類活動、氣候風險之間的緊密連結。

富邦產險與中央再保進一步指出，保險與再保險的核心為風險管理，而氣候變遷與生物多樣性流失已成為全球性的系統風險。透過跨機構合作與員工參與的環境行動，不僅能提升同仁的永續素養，也有助於將自然與生態風險納入企業決策與產品思維之中。富邦產險與中央再保未來將持續支持各類環境及社會關懷行動，並結合企業資源推動環境保護與生物多樣性行動，朝向更具韌性與自然共好的未來邁進。